USB nabíječka povinně již od roku 2024

V Evropě se kromě jiného řeší také sjednocení standardů, což se týká i samotné konektoru pro nabíjení. Sice jde vidět, že trh s mobilními telefony se přesunul k USB C, i tak se dají stále najít novinky, které mají ještě stařičký konektor microUSB. A pak je zde ještě společnost Apple, která se drží zuby nehty svého Lightning konektoru. Evropský parlament ale rozhodl a nově se bude v zařízeních nacházet USB C.

USB C později povinně i pro notebooky

Pro nový předpis platný v EU hlasovalo 602 poslanců (13 hlasovalo proti a 8 se zdrželo), přičemž výrobci se budou muset přizpůsobit do konce roku 2024. Pro většinu výrobců mobilních telefonů se nejedná o nějak velkou změnu, ale například Apple bude muset zavést USB C minimálně pro země v rámci EU.

Předpis se ale netýká jen mobilních telefonů. Nabíjení přes USB C bude muset být v zařízeních jako tablety, digitálními fotoaparáty, sluchátka, náhlavní soupravy, přenosné herní konzole a reproduktory, čtečky e-knih, klávesnice, myši, přenosné navigační systémy atd. V podstatě cokoliv, co je nutné nabíjet. Zde oficiální zpráva uvádí, že se předpis týká zařízení o výkonu nabíjení do 100 W.

Předpis myslí i na rychlé nabíjení, přičemž zařízení budou muset podporovat jednotné hodnoty. Sice není výhradně specifikováno v tiskové zprávě, ale zřejmě se tím myslí podpora pro USB Power Delivery. Na jaře roku 2026 bude tento předpis platit i pro notebooky, ale zde se nemusíte obávat nějaké zhoršení specifikací, jelikož nové standardy USB PD umožňují nabíjení přes USB C i 240 W.

Zde se ale EU nezastaví. Chce si také posvítit i na bezdrátové nabíjení. Chce zajistit, aby nevznikaly technologie, které uzamknou majitele zařízení jen v jednom ekosystému. Díky tomu by mělo být jedno, jakou bezdrátovou nabíječku budete mít, pakliže splňuje standard. Například hodinky budete moci nabíjet i přes zařízení jiného výrobce.

