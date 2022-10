Pixel Tablet přijde až příští rok, Google i tak opět láká

Zdroj: Google

Google již jednou uvedl, že chystá představit nový tablet Pixel Tablet. Očekávali jsme, že se dočkáme oficiálního uvedení v rámci události, kde jsme se dočkali nových mobilů Pixel a hodinek Watch. Bohužel se tak nestalo a jen více poodhalil jeho design a také příslušenství.

Pixel Tablet

Google uvedl, že nový tablet bude mít dockovací stanici nazvanou Charging Speaker Dock. Ta se bude starat o nabíjení a také bude sloužit jako reproduktor. Tablet tak bude možné používat jako chytré zařízení do domácnosti, respektive takové centrum zábavy a ovládání ostatních zařízení.

Společnost hodně vyzdvihla silné magnety na obou produktech, díky čemuž se nebude muset uživatel nějak soustřeďovat na to, jak tablet vložit na základovou stanici. Jednoduše se magnety postarají o zaklapnutí. Kromě toho Google dodal, že novinka bude poháněna procesorem Google Tensor G2, který je použit u nových mobilních telefonů.

Tablet bude oficiálně dostupný až v roce 2023, ale nevíme, kdy přesně půjde do prodeje. Z toho, co nyní víme, je jasné, že je Pixel Tablet určen jen do domácnosti. Nebude mít podporu pro lokalizační služby a neočekáváme například NFC.

Zdroj: Tisková zpráva



