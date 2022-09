Infinix ZERO 20; Zdroj: Infinix

Společnost Infinix již působí i na českém trhu a vypadá to, že po expanzi do Evropy se snaží značka produkovat mobilní telefony, které jen tak nezapadnou mezi ty běžné. To je i případ novinky Infinix ZERO 20, která rozhodně nemá běžné specifikace.

Infinix ZERO 20

Základní výbava mobilu není vůbec špatná na střední třídu. Displej je typu AMOLED a o výkon se stará nejnovější procesor Helio G99 od Mediateku ve střední třídě. Baterie má kapacitu 4500mAh a podporuje 45W nabíjení. Zadní strana má sice tři foťáky, ale za zmínku více méně stojí jen hlavní 108MPx senzor.

Mezi bonusovými vlastnostmi se například nachází stereo reproduktory, ale to není to nejzajímavější na Infinix ZERO 20. Tento mobil netradičně nabízí 60MPx přední foťák, který má navíc optickou stabilizaci obrazu. Je zajímavé, že OIS není u hlavního snímače na zadní straně.

Celkově má mobil Infinix ZERO 20 zajímavé specifikace a mírně vybočuje z řady. Cena přitom není nějak moc nadnesená. Výrobce si žádá za model s 8 GB RAM a 256GB úložištěm 20 355 indických rupií, což je v přepočtu přibližně 6 300 Kč. Očekáváme, že se za tuto cenu dostane i na český trh.

Specifikace

displej: 6,7 palců, 2400 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 90Hz

procesor: MediaTek Helio G99

8GB RAM

úložiště: 256 GB + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 12 + XOS 12

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Foťáky: zadní – 108 MPx 13 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 60 MPx, OIS

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack, stereo, Hi-Res

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, GPS + GLONASS, NFC, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 45W

Zdroj: fonearena.com



Domů » Články » Infinix ZERO 20 představen, nezapadne mezi běžné mobily

reklama reklama