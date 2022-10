Peak Design Mobile – pouzdro na vše [recenze]

Peak Design Mobile; zdroj: Dotekománie

Dnes se v recenzi podíváme na Peak Design Mobile, což není jen tak obyčejné pouzdro na mobilní telefony, ale v podstatě celý ekosystém příslušenství. Právě díky obalu lze pak telefon uchytit bezpečně třeba na motorku, kolo, do auta, na zeď a vlastně skoro kamkoliv. Krom toho však nabízí také běžnější příslušenství podobné systému MagSafe od Applu. Jak to celé funguje, co všechno jsme otestovali a dává to vůbec smysl? Na to se dnes v recenzi podíváme.

Pouzdro mobile

Než se dostaneme ke všemu různému příslušenství, je nutné si představit samotné pouzdro Peak Design Mobile. Pokud jste někdy slyšeli o této značce, nebo dokonce od ní máte třeba populární šedý batoh, pouzdro vás tolik nepřekvapí. Jeho záda jsou pokryta nylonovým pláštěm, přičemž boky jsou pak pogumované.

Pouzdro je tak celkově poměrně masivní, jeho tloušťka činí 2,4 mm, což u iPhone 13 s tloušťkou 7,7 mm něco přidá. To ale není na škodu. Naopak je to spíš účel a řekl bych, že telefon spolehlivě ochrání před nějakým pádem (což jsme ale netestovali, telefon k možnému zničení nemáme). Rozhodně jsem se ale o něj nebál. Výrobce pak zmiňuje, že vydrží pád z výšky dvou metrů, čemuž věřím. Hmotnost pouzdra činí 40 gramů, takže telefon s ním bude o něco těžší.

Nejzajímavější částí celého pouzdra je celkem nenápadný keramický čtvereček na zádech. Zde si totiž firma vytvořila nový systém přichycení příslušenství s názvem SlimLink. Ten je nejen magnetický, ale i mechanický, což je výhoda oproti MagSafe. Právě s MagSafe je ale zároveň také plně kompatibilní v případě iPhonů.

Zároveň ještě musím zmínit, že celý systém Peak Design má mnohem silnější magnety než MagSafe. Telefon s pouzdrem vám tak bude držet na spoustu kovových předmětech. Třeba na kapotu auta pěkně přilne, ale za jízdy jsem si netroufl tam telefon nechat.

Pouzdro ale můžete mít i na sérii Samsung Galaxy S21 nebo S22 nebo sérii Pixel 6. U Apple telefonů je dostupné na iPhone 11 a všechny novější modely včetně iPhone SE 2022. A pro majitelé jiných telefonů existuje řešení v podobě Universal Adapter. V tomto případě si v podstatě keramický čtvereček přilepíte na záda telefonu/krytu. Výrobce zde však zmiňuje, že doporučuje tento Universal Adapter lepit na hladký neporézní materiál jako je kovový či plastový kryt. Naopak silikonovým či koženým pouzdrům se máte vyhnout, stejně tak lepení přímo na telefon. A to úplně chápu, osobně jsme toto řešení ale nezkoušeli (měli jsme k dispozici právě samotné pouzdro).

My jsme testovali konkrétně pouzdro na iPhone 13. Samotný telefon se do něj zepředu poměrně dost schová, v případě červeného iPhonu tak není vůbec jeho červený rám vidět. Do ruky padne obal pěkně a materiál zad je velmi příjemný na dotek. Jako menší mínus vidím fakt, že ve spodní části v oblasti otvorů pro napájecí kabel a reproduktorů, z kapsy ulpívá poměrně dost prachu a nečistot.

S připojením kabelu jsem neměl problém, otvor je dost velký, a to jsem zkoušel i neoriginální kabel. Naopak originální starší Apple dock s pouzdrem použít nelze, Lightning konektor na něj nejde dostatečně zasunout. V této dolní části lze pak také upevnit dvě kotvičky Peak Design Anchor k uchycení telefonu na poutko i popruh, což chválím.

Také v obalu můžete dále telefon nabíjet bezdrátově pomocí MagSafe a nebo jen běžnou bezdrátovou nabíječkou s podporou standardu Qi. Zde je však nutné upozornit, jak i samotný výrobce na stránkách varuje, že kompatibilita se všemi nabíječkami třetích stran není zaručena.

A sám jsem doma narazil na problém s bezdrátovou nabíječkou Huawei CP62 SuperCharge, kde se s pouzdrem Peak Design telefon nenabíjí. Nabíječka ho detekuje jako kovový předmět a nabití hned přestane. Nicméně vyzkoušel jsem v obchodě mnoho jiných obyčejných bezdrátových nabíječek a v nich telefon čerpal energii bez problémů.

Držáky

Skvělé a za mě skoro asi nejlepší využití celého ekosystému a pouzdra je držák na kolo/motorku. Zde výrobce nabízí celkem tři různé držáky, přičemž všechny krom magnetů spoléhají také na mechanické upevnění.

První je univerzální, má gumový pásek, který lze upevnit skoro kolem čehokoliv a lze použít i na kole. Speciálně na kolo určený je však Out Front Bike Mount, který umístíte přímo na řídítka. V balení jsou pak tři velikosti objímky, na mé kolo se hodila ta s nejmenším průměrem. Poslední řešení je určeno přímo pro motorky a co má navíc, je tlumič vibrací.

Motorku nemám, ale i držák na ni jsem upevnil na kolo. Vibrace tak tlumí i na něm. Na druhou stranu na kolo asi bohatě stačí již zmíněný držák Our Front Bike, který sice tolik netlumí, ale také pevně drží. Na kole jsem přejel s telefonem v držáky úmyslně mnoho hrbolů a překážek a telefon vždy pevně držel na místě. Krom toho, že držák s pouzdrem plní svůj účel, musím pochválit i fakt, že je to zkrátka pěkné a elegantní řešení.

Existuje pak také držák do auta. Jeho spodní stranu si připevníte pomocí lepicí podložky 3M VHB na palubku vozidla a pak spoléháte na stejné magnetické a mechanické uchycení telefonu. Výhodou je také možnost bezdrátového nabíjení. Do držáku Car Mount připevníte USB-C kabel a ten pak zapojíte rovnou do zapalování. Oceňuji, že jak kabel, tak adaptér do zapalovače cigaret je v balení tohoto držáku.

Já osobně toto ale neocením, jelikož nechci nic lepit na palubku auta a jezdím moderním autem s bezdrátovým CarPlay/Android Auto a bezdrátovou nabíječkou. Tento držák tak ocení pravděpodobně majitelé starších aut.

Jako užitečný držák se pro mnohé může hodit také ten s univerzálním 1″ kulovým kloubem. Díky němu tak můžete připevnit držák s telefonem do mnoho stávajícího systému. Osobně však žádný takový nemám, a tak jsem tento držák nezkoušel.

Pomocí Wall Mount si lze pak magneticky přichytit telefon také třeba na zeď nebo vlastně kamkoliv. Tento malý magnet jen přilepíte na zeď a pak přiložíte telefon. Spojení je opravdu pevné a telefon i na zdi drží skvěle.

Příslušenství

Mimo nejrůznější držáky jsou v nabídce celého ekosystému také další doplňky jako stojánek s bezdrátovou nabíječkou, mini stativ, peněženka a další. Pojďme se na to podívat.

Stojánek s bezdrátovou nabíječkou nabízí zajímavou konstrukci díky které si můžete nastavit libovolný úhel. Telefon s obalem (případně iPhone s MagSafe bez obalu) na něm drží pomocí magnetů. Uchycení je pevné. Stojánek je celkem masivní a vyrobený z hliníku. Podložka pod telefonem je pak silikonová.

Líbí se mi, že mobil můžete umístit jak na výšku, tak na šířku. V balení dostanete dvoumetrový USB-C kabel s touto koncovkou na obou stranách. Pro zapojení do zásuvky a maximální výkon je třeba použít/dokoupit minimálně 20W adaptér. Zde je trochu škoda, že již není v balení, zvlášť přihlédneme-li k vyšší cenovce.

Nabíjení podporuje maximálně výkon 15 W a mohu potvrdit, že iPhone se tímto výkonem nabíjí. Za hodinu jsem dobil zhruba 45 procent kapacity iPhone 13, což není špatné na jablečný telefon. Nabíječka umí nabíjet ale i jakýkoliv jiný mobil s podporou bezdrátového nabíjení standardu Qi, bez obalu ale samozřejmě nedrží magneticky a je nutné mít stojánek položený ve vodorovné poloze. Zkoušel jsem nabíjet Galaxy Z Fold4 a ten detekovat nabíjení jako “rychlé”, takže využil nejspíš plný výkon 15 W.

Dále do produktů Peak Design spadá Mobile Tripod, což je malý kovový stativ, který složíte a upevníte na záda telefonu. Stativ je to sice malý, nicméně celkem masivní a těžký, což je vlastně nakonec pozitivní. Kdykoliv si ho můžete rozložit a nastavit dle libosti. Pro nastavení správného úhlu je zde malá kuličková hlava, jejíž tuhost utahujete pomocí dodávané spony. Ta drží magneticky celou dobu přímo ve stativu.

Ve stativu můžete mít telefon na šířku nebo na výšku. V praxi se mi tento kus příslušenství velmi líbil, nehodí se jen na focení, ale třeba skoro kamkoliv, kde si chcete pěkně postavit telefon na stůl a koukat třeba na seriály. Připevněný na telefonu jsem ho ale skoro nenosil, značně totiž zvýší hmotnost a i do kapsy na telefonu to není ono.

Pokud znáte koženou peněženku na záda od Applu, jistě víte, že se do ní vejdou jen tři karty. Zde Peak Design nabízí hned dvě různé peněženky, přičemž u obou oceňuji, že mají kapacitu až na 7 karet. Na výběr máte tedy z běžné Slim Wallet a nebo můžete sáhnout po Stand Wallet se stojánkem. Druhou zmíněnou jsem tolik nevyužil, jelikož je téměř dvakrát tak těžká co Slim Wallet. Obě jsou vyrobeny z nylonové tkaniny.

Karty v peněžence jsou magneticky izolované a vytahují se snadno. Po otevření lze za víko táhnout, což vám karty vysune. Nakonec fotografové jistě ocení Creator Kit, díky čemuž můžete telefon mechanicky upevnit na závit standardu Arca Swiss, držáků GoPro nebo na popruh batohu díky Capture doplňku.

Zhodnocení

Celkově se jedná o široký ekosystém, kde si troufám tvrdit každý najde, co přesně potřebuje, a telefon upevní, kam potřebuje. Líbí se mi elegantní a pevné připevnění třeba na kolo/motorku. U motorky pak zvlášť potěší tlumič vibrací. Všechny prvky Peak Design Mobile jsou velmi kvalitně zpracované většinou z kovu nebo nylonové tkaniny. Výrobce si za produkty pevně stojí, nabízí na ně totiž doživotní záruku a mimo to si dává záležet na udržitelnosti. Oceňuji také fakt, že mnoho ze zmíněného příslušenství funguje i bez pouzdra jen v rámci MagSafe uchycení, jako třeba líbivá peněženka či nabíječka.

Naopak jako menší nevýhodu vidím fakt, že samotné pouzdro je dostupné jen na nové iPhony, nové Samsungy Galaxy S a nejnovější Pixely 6. Dokázal bych si představit širší podporu. Nakonec jako menší mínus vidím také cenovku. Samotné pouzdro stojí kolem tisícovky, což je ještě celkem přijatelná cenovka. Cenovka jednotlivých držáků a příslušenství se pak pohybuje od jednoho do 2,5 tisíc, což zkrátka není úplně lidová cena. Za kvalitu se však platí, a to zde platí dvojnásob. Celkově mě celý ekosystém Peak Design Mobile velmi zaujal a jedná se o skvělou alternativu či doplnění MagSafe, kterou si navíc užijete i s Android telefony.

Za zapůjčení produktů děkujeme společnosti Peak Design. Příslušenství si můžete zakoupit ZDE.



