T-Mobile mění nabídku tarifů a zpřístupňuje 5G všem zákazníkům

T-Mobile se rozhodl, že již nebude omezovat 5G síť jen na některé tarify. Nově umožní využívat nejnovější generaci všem, a to včetně klientům, kteří mají předplacené karty. Současně jsme se dočkali revidované nabídky tarifů, přičemž ty levnější mají ve specifikacích i službu Pořád online.

„Službu Pořád online jsme představili minulý rok a od té doby přinesla významnou změnu zákaznického chování a ukončila sebeomezování v čerpání dat. Zákazníci, kteří si zapínají Pořád online, vnímají jistotu, kterou jim tato služba poskytuje, a nemusí se bát, že jim dojdou data na ty nejdůležitější aplikace. I proto jsme se rozhodli dát ji do všech nových tarifů,“ dodává Maximiliano Bellassai, obchodní ředitel T-Mobile Czech Republic.

Nové tarify

Operátor se pustil do změny své nabídky tarifů, které začnou platit od dnešního dne. Postupně chce všechny své klienty převést na novinky. První takovou várkou je série Pořád online, která obsahuje celkem 7 tarifů, které se liší jen FUP. To je od 1 do 10 GB, přičemž všechny obsahují neomezené volání a neomezené SMS zprávy. Cena zde startuje na 510 Kč měsíčně.

Druhá kategorie je Neomezené 5G tarify, kde nejlevnější je za základní cenu 930 Kč. Má k dispozici 15 GB pro plné využití rychlosti, ale následně je po vyčerpání omezena na 10 Mbps. Skutečně neomezený tarif přijde na 1340 Kč měsíčně.

Poslední kategorií nebo spíše sérií tarifů jsou speciální, které jsou určeny pro studenty a seniory. Zde se již nabízí nejrůznější varianty, a to včetně neomezených.

„Technologie 5G představuje novou etapu ve vývoji mobilní komunikace, poskytuje vyšší kapacitu přenosu dat, je efektivnější a bezpečnější. Nároky na rychlé a neustálé sdílení dat rostou a 5G dokáže tuto potřebu řešit. Věříme, že digitální budoucnost je tu pro všechny a naším cílem je, aby na ni naši zákazníci mohli přejít co nejdříve,“ doplňuje Maximiliano Bellassai.

