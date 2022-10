Huawei Mate 50 Pro a Nova 10 Pro – první dojmy

Huawei Mate 50 Pro; zdroj: Dotekománie

Huawei nám včera večer ukázal jeho novinky pro český trh, které se začínají pomalu prodávat. Osahali jsme si tak nový top model Huawei Mate 50 Pro a také dva zástupce střední třídy Huawei nova 10 a nova 10 Pro. Přinášíme vám tak naše první dojmy a reálné snímky.

Huawei Mate 50 Pro

Huawei Mate 50 Pro je nový top model výrobce. Designem čelní strany je však dost podobný třeba tři roky starému Mate 20 Pro a je zajímavé, že se výrobce vrátil k výřezu (neboli notch). Předchozí Mate 40 Pro měl přitom modernější pilulkový průstřel. Nový výřez je sice velmi úzký, ale přesto na mě kvůli tomu působil telefon trochu zastarale. Už ani top model od Applu notch nemá. Huawei ve výřezu stále schovává 3D ToF snímač pro odemykání skrz sken obličeje a krom toho je zde 13 MPx ultra širokoúhlá kamera.

Zadní strana je designově povedenější. Výrobce se hodně chlubil faktem, že jeho záda jsou u série Mate vždy symetrická a není tomu jinak ani u Mate 50 Pro. A to vypadá dobře. Máme tu foťák jako sporák. Zaujme výrazné kolečko kolem něj.

K dispozici budou dvě barevné verze – oranžová s koženým povrchem, která se mi osobně dost líbila a materiál je příjemný na dotek a pak můžete sáhnout po klasické černé. Ta je však lesklá a dost se na ni chytají otisky prstů. Škoda, že není matná.

Na dnešní dobu tu nalezneme také celkem dost zaoblený přední 120Hz OLED panel, což mě osobně se ale stále líbí. Ne každý ale toto řešení preferuje. Zajímavostí je krycí sklo, kterým není Gorilla Glass, ale vlastní řešení Huawei Kunlun Glass kvůli sankcím. A bohužel kvůli tomuto důvodu tu stále nejsou Google služby a také tu nemáme podporu 5G. To je opravdu škoda, uvnitř ale stále tepe nejvýkonnější čip od Qualcommu a to Snapdragon 8+ 4G Gen 1.

Oproti předchůdci vidím menší zhoršení také v oblasti fotoaparátu. Teleobjektiv zde má přiblížení pouze 3,5násobné (předchůdce nabízel 5x přiblížení), ale aspoň má 64 MPx. Ultra širokoúhlý fotoaparát nabízí mnohem širší úhel záběru, nicméně má méně megapixelů než u Mate 40 Pro.

Nakonec nejzajímavější je asi hlavní 50 MPx snímač. Ten totiž nabízí proměnlivou clonu. Je to něco, co jsme tu viděli třeba kdysi u Galaxy S9, přičemž Samsung od tohoto řešení po dvou generacích upustil. Huawei zde konkrétně umožňuje nastavit fyzicky clonu od f/1.4 do f/4, přičemž prostřední hodnoty jsou f/2.0 a f/2.8. K čemu je to v praxi? To teprve otestujeme v budoucí recenzi. Čtvrtý senzor na zádech je snímač okolního světla.

Huawei už nespolupracuje s Leicou, místo toho má dnes vlastní značka XMAGE. Při prezentaci nového telefonu se výrobce chlubil, že právě díky XMAGE mají mít výsledné snímky reálnou reprodukci barev, dynamické detaily a podobně.

Nabíjení probíhá drátově výkonem 66 W a bezdrátově 50 W. Baterie nabízí 4700 mAh. Operačním systémem je EMUI 13 bez Googlu, nicméně spoustu aplikací dnes vyhledáte přes AppGallery a integrovaný Petal Search. Dokonce na ukázkových vzorcích na akci byli předinstalovány Google Mapy, které vypadali plně funkčně krom možnosti přihlášení. To nelze.

Na Huawei Mate 50 Pro je již plně znát dopad sankcí. Výrobce to nemá jednoduché, přesto se snaží stále svůj top model prodávat i v Česku. Bohužel cenovku nasadil velmi vysoko a to na 31 990 Kč. Za tyto peníze si novinku koupí již jen opravdový fajnšmekr.

Specifikace Huawei Mate 50 Pro

displej: 6,74 palců, 2616 x 1212 pixelů (Full HD+), OLED, 120 Hz

procesor: Snapdragon 8+ Gen 1 4G

8 GB RAM

úložiště: 256/512 GB + NM

Harmony OS 3.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, F1.4-F4, OIS 13 MPx, ultra širokoúhlý 64 MPx, periskop, OIS přední – 13 MPx 3D

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio jack, stereo

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, GPS (L1 + L5)/AGPS/GLONASS/Beidou (B1I + B1C + B2a)/GALILEO (E1 + E5a)/QZSS (L1 + L5)/NavIC, Bluetooth 5.2, NFC

USB Type-C, USB 3.1 Gen 1

IP68

rozměry: 162,1 × 75,5 × 8,5 mm; 205 gramů

baterie: 4700 mAh + 66W USB C + 50W bezdrátově

Huawei nova 10 Pro

Již ode dneška se na českém trhu začíná prodávat dostupnější model Huawei nova 10 Pro. Ten také nabízí několik zajímavých funkcí. Design však působí trochu lacině, jak stříbrná, tak černá verze nabízí zlaté zvýraznění kolem fotoaparátu. Chválím, že jsou záda matná u stříbrné verze. Telefon je velmi lehký, což naznačuje použití plastové konstrukce.

Oproti Mate 50 Pro působí čelní strana o poznání moderněji, je zde totiž pilulkový průstřel oproti výřezu. Zaujala mě pak také technika v tomto průstřelu, je tu totiž 8MPx snímač s dvojnásobným optickým přiblížením a 60MPx ultra širokoúhlý snímač se záběrem 100 stupňů.

Displej nabízí úhlopříčku 6,78 palce a jedná se na první pohled o kvalitní 120Hz OLED panel.

Výrobce se také chlubil 100W nabíjením, přičemž vestavěná 4500mAh baterie se má nabít za 20 minut. Na zádech se pak nachází hlavní 50MPx snímač a zklamáním je pak pouze 8MPx ultra širokoúhlý snímač. Ten doplňuje již jen 2MPx senzor hloubky.

Uvnitř tepe Snapdragon 778G 4G, takže podporu 5G ani zde nehledejte. A uvnitř pak také naleznete EMUI 12 bez Google služeb. Cenovka zde byla nasazena také velmi vysoko vzhledem k výbavě. Huawei nova 10 Pro se bude prodávat za 17 999 Kč.

Celkově v nás zanechali oba tyto modely rozpačité dojmy. Huawei zřejmě nestojí o nějaké masivní prodeje, protože cenovky rozhodně nejsou konkurence schopné. Ale třeba si své fanoušky nové modely najdou.

Specifikace Huawei Nova 10 Pro

displej: 6,78 palců, OLED, 2652 x 1080 pixelů (Full HD+), 120 Hz

procesor: Snapdragon 778G 4G

RAM: až 12 GB

úložiště: 128/256 GB

Harmony OS 2

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.9 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 60 MPx 8 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

LTE, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, USB C, NFC, GPS (duální frekvence L1 + L5), AGPS, GLONASS, Beidou (trojnásobná frekvence B1I + B1C + B2a), GALILEO (duální frekvence E1 + E5a), QZSS (duální frekvence L1 + L5), NavIC

rozměry: 164,24 x 74,45 x 7,88 mm; 191 gramů

baterie: 4500 mAh + 100W



Domů » Články » Huawei Mate 50 Pro a Nova 10 Pro – první dojmy

reklama reklama