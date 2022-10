To nej z uplynulého týdne #39 – tarif, Stadia, podcast, nové mobily a další

Zdroj: pocket-lint (se souhlasem)

Kdy Samsung vydá stabilní aktualizaci s Android 13? Zatím se na ni netrpělivě čeká.

Samsung bývá obvykle jako první OEM výrobce, který pro své vybrané telefony přináší aktualizaci na nejnovější Android. Letos je tomu ale jinak. Prvenství mu „vyfoukl“ výrobce OnePlus. [pokračování článku]

Sluchátka Bose QuietComfort II přinášejí nejlepší potlačením ruchů (ANC) na světě a kalibraci zvuku pro anatomii každého ucha

Společnost Bose není třeba nijak zvlášť představovat. Její sluchátka patří k tomu nejlepšímu, co můžeme na trhu v této kategorii sehnat. Bose je rovněž tím výrobcem, který jako první přišel s technologií pro potlačení okolního hluku – zkráceně označovanou ANC. [pokračování článku]

MiniPodcast – Asus ROG, Logitech, Vivo a mini Pixel

Dnešní díl minipodcastu, kde si pravidelně shrneme podle nás to nejzajímavější z poslední doby, je tady. Přemek dnes představí dvě mobilní herní novinky týkající se nového Asus ROG telefony a zajímavého počinu od Logitechu. Míra představí novinku ve střední třídě od Viva a také spekulaci ohledně mini Pixelu. [pokračování článku]

Xiaomi Civi 2 je novinka se zajímavým vzhledem i specifikacemi

Xiaomi má své zavedené řady mobilů, ale sem tam se objeví nějaký novinka, která rozhodně nezapadá do běžného představování. Tomu odpovídá i řada Civi, v rámci které sice již bylo uvedeno několik modelů, ale nejednalo se o nic pravidelného, případně že by se tyto modely dostaly mimo Čínu. To se zřejmě změní u novinky Xiaomi Civi 2. [pokračování článku]

Bankovní malware se šíří na Androidu a může napadnout miliony zařízení

Platformu Android ohrožuje nebezpečný malware, který dokáže od svých obětí získat velmi citlivá bankovní data a v nejkrajnějších případech i peníze. [pokračování článku]

Apple odstranil ruské aplikace včetně ruské sociální sítě VKontakte

Už mnohé společnosti odešly z ruského trhu a kromě toho ukončily kompletně své působení pro tamější zákazníky. Apple jde dál a tentokrát z ze svého obchodu s aplikacemi odstranil mimo jiné i aplikaci sociální sítě VKontakte, což je tamější konkurence například pro Facebook. [pokračování článku]

Satelitní komunikaci vyřešil Garmin po svém

Po Applu a Huawei přichází další výrobce, který se postaral o řešení komunikace pomocí satelitů. Americká společnost Garmin si plácla s firmou Iridium Communications a vzešlo z toho nové zařízení s názvem inReach Messenger. Novinka umí komunikovat jak zcela samostatně, tak po spárování s chytrým telefonem přináší další rozšířené možnosti. [pokračování článku]

T-Mobile představil vlastní smartphony T Phone a T Phone Pro

Mobilní operátoři se mnohdy snaží přinést své vlastní produkty na trh, ale zpravidla si nechají zařízení vyrobit u zaběhnuté společnosti a pak na něj umístí své logo. Příkladem byl i Vodafone, který to zkoušel po nějakou dobu. T-Mobile nyní přichází s vlastní značkou T Phone, v rámci které jsme se dočkali dvou mobilních telefonů, T Phone a T Phone Pro. Bohužel nevíme, u které společnosti si nechal mobily vyrobit. [pokračování článku]

Infinix ZERO 20 představen, nezapadne mezi běžné mobily

Společnost Infinix již působí i na českém trhu a vypadá to, že po expanzi do Evropy se snaží značka produkovat mobilní telefony, které jen tak nezapadnou mezi ty běžné. To je i případ novinky Infinix ZERO 20, která rozhodně nemá běžné specifikace. [pokračování článku]

Google Stadia končí, společnost vrátí hráčům peníze

Google se pustil do herního průmyslu se svou službou Stadia, která spadá do streamovacích herních platforem. Její výhodou je, že nepotřebujete zařízení se výkonným hardwarem a postačí vám jen herní ovladač a v podstatě Chrome. Nějakou chvíli dokonce měl Google ambice na produkování vlastních her, ale projekt vlastního studia byl ukončen. Záhy se ale objevily spekulace, že by mohla skončit celá služba Google Stadia. Dnes jsme se toho dočkali. [pokračování článku]

První upravený tweet na světě

Trvalo to roky, ale nakonec jsme se dočkali. Twitter dokončuje funkci pro editování příspěvků, jak jsme vás již informovali, ale zatím jsme novinku neviděli v praxi. Nyní společnost zveřejnila první tweet, který byl zpětně upraven. Takový příspěvek poznáte jednoduše. U času zveřejnění je malá ikona tužky. Po kliknutí na ni se otevře nová stránka, kde se dozvíte, jak vypadal tweet před úpravou a jak vypadá nyní. Sami si můžete vyzkoušet, jak vypadá samotné zobrazení na tomto odkazu. Bohužel možnost upravování je dostupná jen pro předplatitele této sociální sítě. [pokračování článku]

Infinix Note 12 (2023) je další levnější přírůstek s relativně dobrými specifikacemi

Společnost Infinix se v poslední době hodně snaží, co se týče rozšiřování portfolia mobilů ve střední třídě. Například dnes byl uveden mobil s optickou stabilizací předního 60MPx foťáku. Další novinkou je Infinix Note 12 (2023). [pokračování článku]

Android 12 – která zařízení mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Vodafone prodloužil dostupnost limitovaného tarifu pod 300 Kč

Vodafone čas od času stejně jako jeho konkurence představí zajímavější tarif. V srpnu uvedl limitovanou edici tarifu, jehož cena je pod 300 Kč, tedy už po několikáté, ale nyní jsme se dozvěděli, že opět prodlužuje jeho dostupnost o další měsíc. [pokračování článku]

