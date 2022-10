Netflix vytváří vlastní herní studio

Fotka od Venti Views z Unsplash

Když se řekne slovo Netlifx, tak si mnozí představí streamovací službu zaměřenou na filmy a seriály. Případně si někteří rovnou vybaví nějaký populární seriál. Společnost ale hledá i další možnosti, jak udržet uživatele na této platformě. Před nějakou dobou jsme se dočkali první hry, která se nabídla pro předplatitele. Netflix ale investuje nemalé částky do tohoto průmyslu a nyní se firma rozhodla k velkému kroku.

Netflix hry

Sama společnost již nyní má ve své podstatě tři herní studia, která vytvářejí hry pro předplatitele této služby. Hry jako takové jsou bez mikrotransakcí a reklam. V současnosti má firma pod svými křídly studia Next Games, Night School Studio a Boss Fight Entertainment, ale došlo k rozhodnutí, že si Netflix vybuduje své vlastní studio.

Sice jsme se nedozvěděli, o jak velkou investici se jedná, ale možná by bylo jednodušší využít ta studia, která již vlastní a změnit jejich strukturu. Evidentně je ale zájem o vlastní. Toto nové studio bude mít základnu v Helsinkách a povede jej Marko Lastikkou, který dříve pracoval pro Zynga a Electronic Arts.

Netflix hry hraje necelé 1 % předplatitelů, ale plány jsou velké

Nečekejte, že by nově vzniklé studio hned vyprodukovalo nějakou hru. Klidně si budeme muset počkat i několik let, než se dočkáme. Je ale otázkou, jestli se tyto investice vyplatí, když jsou herní tituly určeny jen pro předplatitele. Navíc zatím Netflix nemůže lákat na nějaké AAA tituly a je otázkou, jestli se to někdy změní.

