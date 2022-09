Xiaomi Civi 2 je novinka se zajímavým vzhledem i specifikacemi

Xiaomi Civi 2; Zdroj: Xiaomi

Xiaomi má své zavedené řady mobilů, ale sem tam se objeví nějaký novinka, která rozhodně nezapadá do běžného představování. Tomu odpovídá i řada Civi, v rámci které sice již bylo uvedeno několik modelů, ale nejednalo se o nic pravidelného, případně že by se tyto modely dostaly mimo Čínu. To se zřejmě změní u novinky Xiaomi Civi 2.

Zajímavá střední třída

Sice byl model Xiaomi Civi 2 uveden jen v Číně, ale zdroje naznačují, že se podívá i na evropský trh. Na potvrzení si ale budeme muset počkat. Už na první pohled Xiaomi Civi 2 nezapadá do běžné rodiny mobilů Xiaomi, Redmi či Poco. Jako jeden z mála mobilů v současnosti má dvojitou přední kameru. V obou případech je použit 32MPx senzor, ale jeden snímač je určen pro ultra širokoúhlé snímky. Aby toho nebylo málo, horní strana je vybavena malým LED světly pro přisvícení.

Není to ale jediná zajímavá vlastnost na přední straně. I displej má zajímavé specifikace. Kromě 120Hz frekvence nebo AMOLED technologii se chlubí svítivostí až 1000 nitů nebo nejrůznějšími certifikacemi. O výkon se v tomto případě stará novinka Snapdragon 7 Gen 1. Jen je škoda, že procesor nedostal nejlepší operační paměti a úložiště, ale i tak se nabídne slušná porce výkonu.

Kamerová výbava na zadní straně je tvořena trojicí foťáků. Hlavní snímač má poměrně běžný 50 MPx, ale například senzor pro ultra širokoúhlé snímky má netradičně 20 MPx. O energii se zde stará baterie s kapacitou 4500 mAh a je zajištěna podpora pro 67W nabíjení. Xiaomi Civi 2 má nastavenou cenu za základní model v přepočtu přibližně na 8 600 Kč. Pakliže se dostane na náš trh, mohla by se pohybovat okolo 11 100 Kč.

Specifikace

displej: 6,55 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 20:9, HDR10+, 120 Hz, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass 5

procesor: Snapdragon 7 Gen 1

verze: 8GB LPDDR4X RAM + 128/256 GB (UFS 2.2) 12GB LPDDR4X RAM + 256GB (UFS 2.2)

Dual SIM (nano + nano)

Android 12 + MIUI 13

Foťáky: zadní – 50 MPx 20 MPx, 115° 2 MPx, makro přední – 32 MPx 32 MPx, 100°

čtečka otisků prstů v displeji

USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

rozměry: 159,2 × 72,7 × 7,23 mm; 171,8 gramů

baterie: 4500 mAh + 67 W

Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com



