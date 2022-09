Zdroj: Vivo

To nej z uplynulého týdne #38 – ROG, podcast, Vivo a další

Asus představil ROG Phone 6D (Ultimate), nabízí i speciální chlazení

Asus již neprodukuje tolik modelů smartphonů jako v minulosti, ale soustřeďuje se spíše na top modely a herní mobily. Nedávno jsme se dočkali nové generace ROG Phone 6 a dnes zde máme upravené verze nesoucí označení ROG Phone 6D a ROG Phone 6D Ultimate. [pokračování článku]

Podcast #51 – Zcela nový iPhone 14 Pro, nebo ne?

Shrneme si letošní první podzimní nálož Apple novinek. Podíváme se na zoubek novém iPhone 14 Pro, který si už Michal osahal a tak nám sdělí jeho dojmy. Popovídáme si ale také o tom, jak se nám líbí nové modely Apple Watch nebo co říkáme na úplně nové AirPods Pro. [pokračování článku]

Google ukázal Pixel Watch, své první hodinky

Již brzy bychom se měli dočkat uvedení hodinek Pixel Watch. Design Google již potvrdil, ale více informací nesdělil. Mezitím vychází najevo, že například bude použit procesor Exynos 9110 s koprocesorem Cortex-M33. Nyní se ale objevují informace kolem samotných cen. Verze s WiFi by měla mít nastavenou cenu v Evropě v rozmezí 250 a 350 eur, tedy od 6 130 až 8 600 Kč. Varianta s LTE by se měla nabízet za 399 dolarů, tedy v přepočtu přibližně za 9 800 Kč. [pokračování článku]

Novinky Nokia 8210 4G a Nokia 2660 Flip míří na český trh

České zastoupení společnosti HMD Global, která produkuje mobily Nokia, nás informovalo, že se na český trh dostanou modely Nokia 8210 4G a Nokia 2660 Flip. V obou případech je stanovena stejná cena, tedy 1999 Kč. K dispozici budou jen v černých barvách. Bohužel se zastoupení nezmínilo o Nokii 5710 XpressAudio a není tak jasné, jestli se tohoto unikátnějšího mobilu někdy dočkáme. [pokračování článku]

Motorola Moto E22 míří na český trh

Společnost Motorola potvrdila, že na český trh zamíří model Moto E22. Konkrétně bude dostupná varianta s 3 GB operační paměti a 32GB úložištěm. V obchodech bude jen černá verze za doporučenou cenu 3 490 Kč, přičemž je prodej plánován na konec září. Verze Moto E22i s Android Go k nám zatím nepřijde. [pokračování článku]

Sluchátka Honor Choice Earbuds X3 přichází s ANC a 36hodinovou výdrží

Společnost Honor minulý týden během své představovací akce v Číně uvedla nová bezdrátová sluchátka Choice Earbuds X3. Nabídnou dlouhou výdrž baterie a aktivní potlačení hluku – ANC. [pokračování článku]

Vivo X80 Lite 5G oficiálně, přijde na 9 999 Kč

Není to tak dávno, co jsme se dočkali představení top modelu Vivo X80 Pro (recenze). Firma zřejmě chce těžit z takto dobře vybavené novinky a nyní se snaží lákat na Vivo X80 Lite 5G. Sice byste si mohli myslet, že půjde o lehce osekaný model, ale v tomto případě je k dispozici mobil střední třídy. [pokračování článku]

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Google si letos pospíšil a vydal nový Android 13 v polovině srpna. Současně poslal zdrojové kódy do AOSP (Android Open Source Project), díky čemuž mají výrobci finální verzi. Ti tak mohou začít vývoj pro nové mobilní telefony a samozřejmě vydávat aktualizace těch stávajících. Tentokrát jsme se dočkali mnoha novinek a také oprávnění. Více v naší minisérii: [pokračování článku]

T-Mobile v ČR spouští službu Rich Business Messaging, která zjednoduší komunikaci uživatelů a firem

Snadnější péče o zákazníka, přímý prodej služeb, ale i sledování zásilek nebo řešení reklamací. Společnost T-Mobile spouští jako první operátor v ČR službu RBM Connect, která uživatelům umožní komunikovat s firmami prostřednictvím zabezpečených RCS zpráv, aniž by museli využívat platformy třetích stran. Firmám pak zprostředkuje přímou obousměrnou komunikaci s klienty. Služba byla spuštěna 1.7. a do konce letošního roku by měla být dostupná všem firemním zákazníkům. [pokračování článku]

Android 12 – která zařízení mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

A je tu iOS 16.0.2, opravuje například stabilizaci obrazu

Před 11 dny Apple vydal iOS 16, přičemž jsme očekávali, že se brzy objeví nějaká další aktualizace opravující menší chyby. To se taky stalo, a to pouze po pár dnech. Dnes zde máme verzi iOS 16.0.2, která opravuje problémy, kterých si všimli uživatelé za těch několik dnů používání. [pokračování článku]

Tecno Pova Neo 5G je další novinka, tentokrát s dobrými specifikacemi

Společnost Tecno, která již působí na českém trhu, představila v tomto týdnu model Pop 6 Pro. Název by sice mohl napovídat, že se jedná o trochu lépe vybavený mobil, ale ve skutečnosti nabízí jen to nejnutnější. To ale není případ novinky Tecno Pova Neo 5G. [pokračování článku]

Realme se nechalo inspirovat u Applu a pracuje na svém vlastním Dynamic Island

Ať jsou nové iPhony jakékoliv, co se musí nechat, je to, že nový prvek Dynamic Island, který nahradil klasický výřez, nebo chcete-li Notch, je prostě super. Jedná se totiž o prvek, který je fyzicky zapuštěn v displeji obsahující kameru a další senzory, který se ale dynamicky rozšiřuje podle toho, jakou aplikaci zrovna používáte. [pokračování článku]

Facebook a Instagram údajně porušují podmínky na ochranu soukromí, Meta čelí hromadné žalobě

Společnost Meta čelí hromadné žalobě poté, co bylo zjištěno, že Facebook a Instagram používají řešení App Tracking Transparency pro sledování uživatelů na webu i poté, kdy bylo aplikacím zamítnuto svolení ke sledování. [pokračování článku]

Google představil HD Chromecast s Google TV

V roce 2020 Google uvedl Chromecast s Google TV, který se chlubí například podporou 4K rozlišení. Nějakou dobu jsme očekávali, že společnost novinku představí a dnes jsme se dočkali. Konkrétně byla nabídka rozšířena o Chromecast s Google TV v HD verzi. [pokračování článku]

