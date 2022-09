Sluchátka Bose QuietComfort II přinášejí nejlepší potlačením ruchů (ANC) na světě a kalibraci zvuku pro anatomii každého ucha

Zdroj: Bose

Společnost Bose není třeba nijak zvlášť představovat. Její sluchátka patří k tomu nejlepšímu, co můžeme na trhu v této kategorii sehnat. Bose je rovněž tím výrobcem, který jako první přišel s technologií pro potlačení okolního hluku – zkráceně označovanou ANC.

Sluchátka Bose QuietComfort II s nejlepší technologií potlačením ruchů ANC

Společnost Bose uvádí na trh nová sluchátka QuietComfort II, která přichází s kalibrační technologií Bose CustomTune™, která přizpůsobí reprodukci zvuku každému uchu na míru. Bose QuietComfort II jsou oproti předchozí generaci zhruba o třetinu menší (každý špunt) a váží méně než 7 gramů. Díky algoritmu pro rozpoznávání okolních zvuků zajišťují lepší srozumitelnost hlasu při konferenčních hovorech.

Sluchátka vydrží na jedno nabití až 6 hodin a díky baterii, která je integrována do nabíjecího pouzdra, se jejich výdrž až ztrojnásobí. Pouzdro lze dobíjet přes rozhraní USB-C. Sluchátka jsou kompatibilní jak s Androidem, tak iOS. Rovněž splňují specifikaci IPX4, takže pro ně nepředstavují problém déšť, ani pot. Hodí se tak skvěle i pro sport a outdoorové aktivity. Sluchátka lze s telefonem párovat přes bezdrátové rozhraní Bluetooth 5.3.

Sluchátka Bose QuietComfort II jsou vybavena prvky, které je perfektně usadí do ucha, takže se nemusíte obávat, že by například při sportu z ucha vypadávala. Postarají se o to jednak silikonové koncovky Fit Kit a také pásek Stability Band, pomocí kterého se sluchátka v podstatě zavrtají do ucha a zůstanou v něm držet. V balení nalezneme tři velikosti. Pokud nebude ani jedna vyhovovat, je možné dokoupit sadu dalších extra velkých koncovek.

Hlavním benefitem sluchátek Bose QuietComfort II je technologie pro kalibraci zvuku – CustomTune, která přizpůsobí zvuk a ANC uchu každého uživatele. Proces kalibrace se aktivuje při nasazení sluchátek. Sluchátka si pomocí vyslaného tónu automaticky změří vlastnosti zvukovodu ucha a naměření hodnoty jsou pak použité pro úpravu reprodukce hudby a nastavení ANC. Celý proces kalibrace trvá méně než půl vteřiny. Pro kontrolu správného utěsnění v uších a volby správné koncovky poslouží aplikace Bose Music ve které je možné spustit test.

Společnost Bose se u svých sluchátek QuietComfortII pyšní nejlepší technologií ANC na světě. Technologie CustomTune s mikrofony uvnitř sluchátek je využita nejen při přehrávání hudby, ale také pro výrazně efektivnější aktivní potlačení nežádoucích ruchů z okolí (ANC). Díky těmto mikrofonům totiž sluchátka „slyší“ zvuky, které se reálně dostávají k ušním bubínkům uživatele, například hlasy spolupracovníků nebo křičící děti v autobuse, a elektronika se na ně může zaměřit při procesu potlačení. S pomocí CustomTune je tak možné neustále přizpůsobovat vlastnosti ANC měnícím se podmínkám a dosáhnout nejlepší úrovně potlačení ruchů.

Každý špunt má celkem čtyři mikrofony, kdy jeden je umístěn uvnitř a tři jsou umístění na vnější straně a snímají nežádoucí ruchy z okolí. Všechna naměřená data pak zpracovává během zlomku vteřiny výkonný čip používající speciální algoritmus pro zpracování signálu. „Od doby, kdy jsme na trh přinesli aktivní potlačení hluku, se snažíme stále hledat a posouvat další hranice v oblasti konstrukce, technologie i designu. Sluchátka QuietComfort Earbuds II jsou v tomto ohledu dalším velkým pokrokem,“ konstatuje Raza Haider, produktový ředitel společnosti Bose. „V Bose věříme v moc hudby a QC Earbuds II vás obrazně řečeno přenesou na koncert a vyvolají ve vás silné emoce, které hudba přináší. Pro každého posluchače se umí individuálně naladit a přinášejí zvuk, který vás pohltí.“

Sluchátka jsou také vybavena speciálním režimem Aware, který díky technologii CustomTune, umožní lépe vnímat zvuky okolí například při probíhajícím hovoru. V režimu Aware sluchátka propouští díky vnějším mikrofonům přirozený zvuk z venčí tak, že inteligentní řízení ActiveSense reaguje i v tuto chvíli při nenadálém zvýšení hluku optimálním dočasným potlačením a udržuje neustále pohodový poslech. Režim Aware se aktivuje delším podržením prstu na sluchátku s tím, že v aplikaci může uživatel určit, zda chce pro spuštění využívat levé či pravé sluchátko.

Sluchátka a všechny jejich klíčové funkce lze ovládat skrze inteligentní dotykové ovládání pomocí gest na levém i pravém sluchátku. Funkce jako ekvalizér, nastavení režimů ANC, nebo interakci s dalšími zařízeními Bose lze pak ovládat skrze aplikaci Bose Music. Bose QuietComfort Earbuds II v barvě Triple Black budou na našem trhu k dostání už na přelomu září a října za doporučenou koncovou cenu 7 690 Kč. V listopadu přijde na trh také barevné provedení Soapstone.

