Twitter testuje editování příspěvků [aktualizováno]

Aktualizováno 4. 9.

Po mnoha letech proseb jsme se dočkali oznámení možnosti editování příspěvků. Až nyní Twitter začal s testováním na menší skupině uživatelů, aby doladil celý systém. Společnost potvrdila a také ukázala, jak bude editovaný příspěvek vypadat. Samotný uživatel bude mít jen 30 minut na případnou úpravu, přičemž jich bude moci udělat několik během tohoto časového limitu. Bohužel možnost editování příspěvků bude jen pro předplatitele Twitter Blue. Běžný uživatel, který nebude platit za bonusové funkce, nebude mít k dispozici jakoukoliv možnost úpravy.

Kromě informace o poslední úpravě zde bude jedna funkce pro všechny. Po kliknutí na tuto informaci si budete moci zobrazit předchozí verze.

Aktualizováno 3. 5.

Už se objevilo několik variant, jak bude vypadat příspěvek na sociální síti Twitter po editaci. Nyní se nám díky Jane Manchun Wong nabízí pohled na editor ve webovém rozhraní. Není zcela dokončený a vykazuje zvláštní chování, co se týče práce s médii, tedy obrázky a videi. Stále probíhá vývoj, takže nebudeme hodnotit samotnou funkcionalitu, ale minimálně se můžete podívat, jak novinka možná bude vypadat.

Aktualizováno 23. 4.

Zatím si musíme počkat na první začlenění funkce pro editování příspěvků. Twitter na této novince pracuje a zatím není jasné, kdy se jí dočkáme. Díky Jane Manchun Wong se ale dozvídáme, jak sociální síť naloží s původním znění. I po editaci příspěvku budou k dispozici původní verze. Chystá se totiž speciální obrazovka pro historii úprav. Zřejmě se také dočkáme nějakého upozornění u příspěvku, že byl upraven. Součástí bude asi i odkaz na chystanou obrazovku.

Aktualizováno 17. 4.

Společnost Twitter konečně uvedla, že se dočkáme možnosti editace příspěvku, ale více podrobností nebylo zveřejněno, až tedy na jednu. Možnost úpravy bude jen v rámci Twitter Blue, tedy placené verze. Nyní se ale konečně objevila ukázka ze samotné funkce. Bohužel není kompletní, respektive se nemusí jednat o konečnou podobu. Je otázkou, jaké zde budou podmínky, případně jak ostatní uživatelé poznají, že došlo k úpravě původního příspěvku.

Původní článek 6. 4.

Twitter dnes na svém profilu oznámil, že pracuje na velmi očekávané funkci Edit Tweet. Práce prý probíhají už od minulého roku, přičemž testování tlačítka pro úpravy příspěvků bylo právě zahájeno. V nadcházejících měsících náhodně vybraní uživatelé budou mít možnost editovat své tweety.

Twitter edituje!

Nutno podotknout, že se tato změna projeví pouze u předplatitelů Twitter Blue. Sama společnost na svém videu ukazuje, jak funkce bude v rámci aplikaci jednoduše fungovat – kliknout a upravovat. Možnost upravit tweet se objeví vedle Odstranit tweet, Připnout do profilu, Změnit, kdo může odpovídat, a Přidat / odstranit z možností seznamu.

Zatím Twitter nesdělil podrobnosti o tom, jak bude funkce přesně pracovat. Elon Musk se stal % majitelem sítě a pod jeho tweetem se objevilo hned několik nápadů, jak by bylo možné funkcionalitu aplikovat. Někteří by uvítali možnost editace pouze u limitovaně dlouhých tweetů, jiní by nastavili časové omezení. Kdyby totiž nedošlo k žádnému omezení, brzy by se mohly šířit dezinformace. Například velmi populární tweet by majitel mohl původní text editovat a tím změnit celý kontext.

Twitter Blue stojí 3 dolary měsíčně a poskytuje uživatelům včasný přístup k funkcím a dalším výhodám. Testování bude zatím probíhat pouze v rámci tohoto tarifu.

