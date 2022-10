Vodafone prodloužil dostupnost limitovaného tarifu pod 300 Kč

Fotka od Hassan OUAJBIR z Unsplash

Vodafone čas od času stejně jako jeho konkurence představí zajímavější tarif. V srpnu uvedl limitovanou edici tarifu, jehož cena je pod 300 Kč, tedy už po několikáté, ale nyní jsme se dozvěděli, že opět prodlužuje jeho dostupnost o další měsíc.

Lukrativní tarif

V tuto chvíli nabízí Vodafone na svých stránkách tarif, jehož cena je 297 Kč měsíčně. Za tuto částku se nabízí neomezené volání SMS zprávy, přičemž FUP je zde 1,5 GB. Tarif je bez závazku a je určen pro pro nové zákazníky a majitele předplacenek.

Samotná nabídka platila jen do konce září, ale operátor nám poskytly informaci, že prodlužuje limitovanou nabídku ještě do konce října. Mělo by se jednat o poslední prodloužení této nabídky, takže pokud znáte někoho, komu by dostačoval, je na čase si takový tarif prodloužit. Zatím nemáme informace, že by se v tomto roce chystala podobná nabídka.

Podmínky tarifu

V ceně Tarifu dle této nabídky není volání do zahraničí ani další doplňkové služby. Účtování služeb poskytovaných nad rámec Tarifu se řídí platným Ceníkem služeb.

Volné jednotky neomezeného volání nelze použít k volání na domácí i zahraniční speciální čísla, která jsou účtována zvláštní sazbou.

Tarif může být aktivován kdykoli v průběhu zúčtovacího období. K prvnímu dni zúčtovacího období dochází k obnovení platnosti Tarifu, tzn. k obnovení počtu volných jednotek balíčků.

Paušální platba za Tarif je zaúčtována okamžitě po jeho aktivaci/změně (první den zúčtovacího období) s tím, že v případě jeho aktivace v průběhu zúčtovacího období bude naúčtována poměrná paušální částka.

Zákazník o zvýhodnění nenávratně přichází v případě, pokud dojde k ukončení poskytování služeb na příslušné SIM kartě (telefonním čísle) nebo dojde na příslušném telefonním čísle k omezení či přerušení služeb (např. z důvodu prodlení s úhradou Vyúčtování). Zákazník dále o zvýhodnění nenávratně přichází v případě deaktivace pořízeného tarifu (např. i při změně tarifu na jiný).



