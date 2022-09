Zdroj: Dotekomanie.cz

Google se pustil do herního průmyslu se svou službou Stadia, která spadá do streamovacích herních platforem. Její výhodou je, že nepotřebujete zařízení se výkonným hardwarem a postačí vám jen herní ovladač a v podstatě Chrome. Nějakou chvíli dokonce měl Google ambice na produkování vlastních her, ale projekt vlastního studia byl ukončen. Záhy se ale objevily spekulace, že by mohla skončit celá služba Google Stadia. Dnes jsme se toho dočkali.

Zkušenost: Google Stadia – kdekoliv, s čímkoliv

Stadia končí

Google dnes oznámil, že herní streamovací služba Google Stadia končí. Zde společnost nechodí kolem horké kaše a napřímo uvádí, že se Stadia nesetkala s takovým úspěchem, jaký se očekával. Z toho se dá jednoduše vyvodit, že služba nebyla rentabilní a její provoz stál více peněz než si na sebe vydělala.

Google tak opouští tento herní segment. Ti, co si zakoupili herní ovladač a také hry, tak dostanou všechny své finanční prostředky zpět. U herního ovladače je ale podmínkou, že jej zakoupili v Google Store. Samotné vracení peněz bude probíhat až do poloviny ledna 2023. Samotná služba bude dostupná do 18. ledna 2023.

Jde tedy o velmi rychlé ukončení, ale asi zde není nijak velká uživatelská základna. Google uvádí, že samotná technologie bude následně využita ve službách jako Youtube nebo Google Play. Nyní tedy milovníkům takových služeb zůstává konkurenční řešení od Nvidie, Microsoftu a jiných.

Zdroje: blog.google, theverge.com



Domů » Články » Google Stadia končí, společnost vrátí hráčům peníze

reklama reklama