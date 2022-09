Kdy Samsung vydá stabilní aktualizaci s Android 13? Zatím se na ni netrpělivě čeká.

Galaxy S22 Ultra; zdroj: Dotekománie

Samsung bývá obvykle jako první OEM výrobce, který pro své vybrané telefony přináší aktualizaci na nejnovější Android. Letos je tomu ale jinak. Prvenství mu „vyfoukl“ výrobce OnePlus.

Které telefony Samsung obdrží Android 13?

Ačkoliv je operační systém One UI 5.0, který je na Androidu 13 založen, v beta verzi, ostrá verze se zatím stále nekoná. Podle informací je ale její vydání na spadnutí. Pokud netrpělivě čekáte, zdali a kdy váš Samsung telefon aktualizaci obdrží, máme pro vás alespoň seznam modelů, které nový Android obdrží. Jak jistě víte, na všechny modely se nedostane. Samsung novou aktualizaci dodává pro své vlajkové top modely a pár dalších.

Letos Samsung stabilní verzi One UI 5.0 s operačním systémem Android 13 vydá pro tyto modely telefonů:

Galaxy S21

Galaxy S22

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Flip 4

Aby to ale nevypadlo tak, že Samsung myslí pouze na zákazníky, kteří vlastní pouze vlajkové telefony, rozhodl se dodat One UI 5.0 také na jeho nejúspěšnější model střední třídy – Galaxy A53. Zdali se Samsung rozhodne do aktualizace zahrnout ještě nějaké další modely, v tuto chvíli není jasné. Pokud nějaké přibydou, určitě vás o tom budeme informovat.

