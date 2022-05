To nej z uplynulého týdne #18 – Telegram Premium, Apple Pay a Twitter v rukách Elona

Zdroj: Dotekomanie.cz

Chystá se Telegram Premium, placené rozšíření komunikační služby

Telegram je jedna z populárnějších komunikačních služeb a v poslední době o ní můžete více slyšet ve spojení s informace z války v Ukrajině. Zatím byla zcela zdarma a dokonce ani reklamy neobsahovala, ale společnost se již nechala slyšet, jakým monetizačním směrem půjde. Například se objeví reklamy, ale jen na některých místech. Také má být k dispozici placená verze, ale zatím jsme neměli ani jeden náznak příchodu. Nyní zde ale máme první přípravy. [pokračování článku]

Apple zneužívá postavení v případě Apple Pay dle EU

Google je dost často na koberečku u nejrůznějších úřadů a také před soudy kolem zneužívání svého dominantního postavení. Tentokrát si EU posvítí na Apple, který nejenže nenabízí alternativu, ale přímo si nechává některé věci jen pro sebe bez možnosti jiného řešení. Tentokrát je ve hře technologie NFC. [pokračování článku]

Facebook vzdává snahy o podcasty, rok po spuštění

Facebook málokdy přijde s nějakou vlastní novinkou nebo trendem. Spíše adoptuje principy a služby z jiných sociálních sítí nebo aplikací. Před rokem jsme se tak dočkali představení možností kolem audio obsahu, přičemž společnost chtěla nabídnout podcasty a také živé vysílání ve stylu Clubhouse. Strategie se ale nyní mění. [pokračování článku]

Twitter v rukou Muska: jak síť dopadne a co nám ukázal postoj Elona k válce na Ukrajině

Twitter se od doby, co jsem se k němu připojil (2011), výrazně změnil. Není nutno myslet hned na UX/UI prostředí. Ty největší změny proběhly v lidech. Na Twitteru se v posledních letech objevuje více politických stran – Twitter je mimochodem v USA naprosto klíčovým komunikačním prostředkem politiků – přičemž tu máme neustálý příval mladých levičáků, cyklistů, fotek koťátek. Twitter je navíc v aktuální válce na Ukrajině naprosto klíčovým komunikačním nástrojem, co se týká posílání informací do zahraniční politiky. Jednoduše řečeno, algoritmus Twitteru je velmi dobře napsán, že by si každý uživatel měl přijít na to své. Chcete sledovat politiku? Není problém. Baví vás sport? Sledujte Spartu. Chcete se zasmát? Sledujte mladý levičáky brečící nad nízkou slevou jízdného. [pokračování článku]

Twitter – objevila se ukázka editace příspěvku

Už se objevilo několik variant, jak bude vypadat příspěvek na sociální síti Twitter po editaci. Nyní se nám díky Jane Manchun Wong nabízí pohled na editor ve webovém rozhraní. Není zcela dokončený a vykazuje zvláštní chování, co se týče práce s médii, tedy obrázky a videi. Stále probíhá vývoj, takže nebudeme hodnotit samotnou funkcionalitu, ale minimálně se můžete podívat, jak novinka možná bude vypadat. [pokračování článku]

Samsung představil nová úložiště UFS 4.0 pro mobily

Mobilní telefony zpravidla každý rok mohou využívat novou generaci procesorů. Některé společnosti nečekají ani na další rok a uvádí novinky jen několik měsíců od představení té hlavní. Například se co nevidět dočkáme uvedení Snapdragonu 8 Gen 1+, tedy vylepšené verze současného top procesoru. U ostatních komponentů nejde vývoj tak rychle kupředu, což se týká i úložišť. Nyní ale Samsung představil UFS 4.0. [pokračování článku]

Garmin oznámil 7. řadu hodinek Quatix pro vodáky

Série chytrých hodinek Quatix přichází již v 7. generaci a společnost Garmin se rozhodně nebála vysoko nastavit laťku u prodejních cen, protože celá tato řada je určena pro velmi omezený okruh zákazníků. Dohromady jsou připraveny tři novinky s názvem Quatix 7, Quatix 7 Sapphire, Quatix 7X Solar. Přitom stále platí zaměření na jachtaře nebo alespoň velké milovníky vody. [pokračování článku]

Motorola Moto E32 oficiálně, levný mobil s IP52

Teprve nedávno jsme se dočkali základního modelu Motorola Edge 30 a dnes zde máme další novinku, která míří rovnou do Evropy. Mobil se jmenuje Motorola Moto E32 a zapadá do nejnižší třídy, i tak má co nabídnout. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Vodafone představuje tarif za 336 Kč měsíčně

Najít na trhu slušný levný tarif s dobrým nastavením je někdy komplikované. Občas se objeví zajímavé nabídky, přičemž v poslední době se objevily dva tarify s cenou okolo 300 Kč. První od T-Mobile nabízel 1 GB FUP a neomezené volání. Druhý byl od Vodafonu, který měl také neomezené volání a 1,5 GB FUP. Nikdy ale nevíte, kdy se objeví podobná nabídka. Vodafone ale nečeká a dnes představil další novinku za 336 Kč měsíčně. [pokračování článku]

Twitter testuje Circle, soukromé sdílení obsahu

Zatím si musíme počkat na ohlášenou funkci možnosti editování příspěvků na Twitteru. Zatím se jen ukazují rozpracované funkce. Mezitím tato sociální síť začíná testovat Circle, tedy takový uzavřený okruh uživatelů. [pokračování článku]

Facebook vypne funkci Přátelé v okolí

Společnost Meta překvapila, když po jednom roce od spuštění oznámila, že veškeré podcastové novinky budou ukončeny. Vyklízí tuto část trhu a služby ponechává v rukách konkurence. Nyní ale začíná informovat uživatele, že ukončuje další služby spojené s polohou uživatelů. Jednou z nich je funkce Přátelé v okolí. [pokračování článku]

Budoucnost je bez hesel dle nové iniciativy Googlu, Applu a Microsoftu

Jednou ze zásad při vytváření uživatelského účtu je, aby heslo bylo originální, nikdy byste jedno neměli používat u více služeb najednou a mělo by obsahovat nejrůznější znaky. To bohužel v dnešní době nestačí a měli byste minimálně používat ještě dvoufázové ověření, v rámci kterého ve své podstatě používáte ještě jeden kód, který se v čase mění. K tomu se používají autentifikační aplikace. Budoucnost ale vypadá jednodušeji a bezpečněji, jelikož se tři technologičtí giganti dohodli na spolupráci kolem nového standardu. [pokračování článku]

iQOO představilo Neo6 SE, novinku vyšší střední třídy

Nedávno jsme se dočkali představení mobilu iQOO Neo6, jehož specifikace jsou na velmi dobré úrovni, ale to se odráží na ceně. Není tak divu, že jsme se dočkali modelu iQOO Neo6 SE, který jde právě s cenou trochu dolů, přičemž specifikace nejsou nikterak špatné. [pokračování článku]

Marshall představil dva nové reproduktory

Legendární výrobce zesilovačů, společnost Marshall v oficiální podobě představila rovnou dva nové bezdrátové reproduktory. Zatímco přírůstek Emberton II je pouze vylepšeným nástupcem poslední verze, druhý model s názvem Willen se prozatímně stává nejmenším audio doplňkem od britského producenta. Obě zařízení jsou nyní dostupná v předprodeji za relativně přijatelnou cenovku. [pokračování článku]

Instagram dá více prostoru fotkám, testuje se vertikální formát

Instagram se čím dál více soustřeďuje na video obsah, kde jde vidět také největší pokroky, aspoň co se týče možností a funkcí. Relativně nedávno došlo k sjednocení všech typů videí a vývoj pokračuje dál. Naštěstí se nezapomíná na původní typ obsahu, kterým se Instagram proslavil, sdílení fotografií. Nyní jsme se dočkali nového testu. [pokračování článku]

TikTok představuje Pulse, odmění úspěšné tvůrce

Sociální sítě dávají prostor pro tvorbu, ale nedílnou součástí je i samotný výdělek. V tuto chvíli existují dva způsoby, výdělku. Tvůrci si mohou domluvit spolupráci s nějakou společností, která je platí za propagaci obsahu. Ten druhý bývá k dispozici přímo na konkrétní sociální síti. TikTok je velmi populární platformou, ale samotné finanční odměny jsou spíše založeny na úspěšnosti samotného autora. Respektive platí jen ty nejúspěšnější. Nyní dochází ke změně a zavádí možnost sdílení výdělku z reklamy pomocí služby TikTok Pulse. [pokračování článku]

