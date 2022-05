Vodafone představuje tarif za 336 Kč měsíčně

Zdroj: Vodafone

Najít na trhu slušný levný tarif s dobrým nastavením je někdy komplikované. Občas se objeví zajímavé nabídky, přičemž v poslední době se objevily dva tarify s cenou okolo 300 Kč. První od T-Mobile nabízel 1 GB FUP a neomezené volání. Druhý byl od Vodafonu, který měl také neomezené volání a 1,5 GB FUP. Nikdy ale nevíte, kdy se objeví podobná nabídka. Vodafone ale nečeká a dnes představil další novinku za 336 Kč měsíčně.

Více dat

Vodafone pokračuje v zavádění limitovaných tarifů do své nabídky. Tentokrát za cenu 336 Kč měsíčně lze získat 3 GB FUP. Součástí jsou také neomezené SMS zprávy, což je více méně v dnešní době standard. Ostatně většina uživatelů stejně přechází na jiné komunikační služby, případně již využívá modernější RCS. I tak se mohou některým uživatelům hodit neomezené SMS zprávy.

Co se týče volání, tak tato novinka má k dispozici 130 minut. Rozhodně se tak nehodí pro náruživé telefonisty, ale pokud nepotřebujete provolávat každý den několik hodin, tak více než dvě hodiny volání by mělo dostačovat pro běžné používání.

Jak to ale už bývá, tato nabídka má svá omezení. Nový tarif si mohou pořídit například zákazníci Vodafonu, kteří přechází z předplacené karty. Také je určen pro ty, co přechází od konkurence, a pro nové zákazníky. Jinak řečeno, není určen pro stávající zákazníky Vodafonu, co již využívají nějaký tarif. I tak se může jednat o zajímavou volbu pro ty, co chtějí tarif více orientovaný na data za nižší cenu. Zájemci jej mohou získat na stránkách mobilního operátora. Nabídka platí jen do 30. června 2022.

