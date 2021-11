Do Telegramu míří reklamy, ale nečekejte záplavu bannerů

Zdroj: Dotekomanie.cz

Telegram je v současnosti poměrně hodně rozšířenou platformou a každé zaškobrtnutí konkurence má následek, že se více uživatelů zaregistruje. Například nedávný výpadech Facebooku přinesl Telegramu 70 milionů nových uživatelů. Například Android aplikace již zaznamenala v Obchodě Play již jednu miliardu stažení. To vše je pěkné, ale je zde problém financování. Telegram je do této chvíle zdarma a o jeho provoz se starají více méně investoři, ale bylo jasné, že v jednu chvíli bude muset generovat příjmy. Nyní zřejmě nadešel čas.

Telegram a reklamy

Již nyní se ví, že se plánuje nasazení placených funkcí, ale zatím se pořádně neví, za co by mělo uživatelé platit a co všechno se bude nabízet, ani jaká suma bude požadována. Zřejmě se tohoto modelu dočkáme příští rok, možná po vzoru Twitter Blue. Dnes zde ale máme novinku, která asi jen tak každého hned napoprvé nepotěší. Do Telegramu míří reklamy.

Společnost představila Telegram Ad Platform, tedy systém pro reklamní účely. Nemusíte se bát, že se nyní začnou objevovat taková sdělení v seznamu kontaktů nebo při komunikaci s kamarádem nebo s rodinou. Samotné reklamy jsou v tuto chvíli určeny jen pro veřejné kanály, které mají více než 1000 členů. Navíc samotný sponzorovaný příspěvek, který se objeví v kanálu, může mít maximálně 160 znaků. Samotné zacílení není určeno informacemi o uživatelích ale samotným tématem kanálu.

Telegram uvádí, že pro cílení reklam nejsou rozhodně používaná data uživatelů, ani nejsou nijak analyzována. Samotný zadavatel reklamy může zvolit jazyk, téma nebo si vybrat i kanál, ale samotné reklamní sdělení musí tematicky souviset. Také není dovoleno, aby reklama obsahovala jakékoliv analytické nástroje pro sledování uživatelů.

Samotná systém je v tuto chvíli v režimu testování a zřejmě dozná změn. Kdy dojde na plnohodnotné spuštění a kolik bude stát reklama, není v tuto chvíli jasné.

Zdroj: androidpolice.com



