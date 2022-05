Twitter v rukou Muska: jak síť dopadne a co nám ukázal postoj Elona k válce na Ukrajině

Zdroj: Seznamzpravy

Twitter se od doby, co jsem se k němu připojil (2011), výrazně změnil. Není nutno myslet hned na UX/UI prostředí. Ty největší změny proběhly v lidech. Na Twitteru se v posledních letech objevuje více politických stran – Twitter je mimochodem v USA naprosto klíčovým komunikačním prostředkem politiků – přičemž tu máme neustálý příval mladých levičáků, cyklistů, fotek koťátek. Twitter je navíc v aktuální válce na Ukrajině naprosto klíčovým komunikačním nástrojem, co se týká posílání informací do zahraniční politiky. Jednoduše řečeno, algoritmus Twitteru je velmi dobře napsán, že by si každý uživatel měl přijít na to své. Chcete sledovat politiku? Není problém. Baví vás sport? Sledujte Spartu. Chcete se zasmát? Sledujte mladý levičáky brečící nad nízkou slevou jízdného.

Twitter celé roky trápila jedna věc, a to i přesto, že se sociální síť v počtu uživatelů rozšiřovala. Problém byl v neziskovosti, respektive firma byla a je dlouhodobě v červených číslech. Hovořilo se o různých možnostech, jak platformu zpeněžit. Vše ale nakonec dopadlo jinak, prozatím. Platformu koupil nejbohatší člověk na světě Elon Musk. Postava, která na internetu do jisté míry rozděluje společnost. Někteří v něm vidí workoholika, dříče a vizionáře. Jiní zase dotačního génia, nejhoršího šéfa a zkázu společnosti. Přiznám se, že jsem někde uprostřed – má za sebou obdivuhodné výsledky, naopak si neumím představit, že by měl být můj nadřízený.

Twitter teď v rukou Muska

Elon Musk už v minulosti několikrát naznačil, že by byl rád, kdyby se z Twitteru stala „free speech“ platforma. Tedy místo, kde si každý bude moci psát, co se mu zlíbí. Zdá se, že se plány nezměnily ani po akvizici. Elon naznačil, že pod jeho vlastnictvím společnost povolí veškerý projev, který chrání První dodatek. Konkrétně ve svém tweetu z 26. 4. 2022 zmínil: „By ‘free speech,’ I simply mean that which matches the law, I am against censorship that goes far beyond the law.” Objevilo se hned několik osobností, kteří poukazovali na to, že Twitter jako soukromá společnost nemusí dodržovat První dodatek, jenž se vztahuje pouze na federální a státní vlády. A Musk byl dále kritizován těmi, kteří se obávají, že harmonizace pravidel obsahu Twitteru s doktrínou Prvního dodatku povede k explozi nenávistných projevů, dezinformací a pobuřujících prohlášení, tedy obsahu, který Twitter v současnosti moderuje.

Tenhle deregulační přístup by udělal z Twitteru odlehlé místo mezi konkurenčními platformami; doteď se Twitter, stejně jako Facebook a Google, rozhodl přijmou pravidla obsahu přísnější než standardy Prvního dodatku. Facebook například zakazuje násilné nebo dehumanizující projevy, škodlivé stereotypy, prohlášení o méněcennosti, projevy pohrdání, znechucení, nadávky a výzvy k vyloučení nebo segregaci. Naproti tomu První dodatek obecně umožňuje projevy nenávisti, pokud tím není způsobeno bezprostřední zranění. Ovšem současná definice nenávistného chování na Twitteru stále zaostává za standardy Prvního dodatku, byť oproti konkurenčnímu Facebooku je daleko vepředu.

Muskova pozice začíná být zajímavá. Soukromé společnosti sice nejsou povinny dodržovat První dodatek, ale nic jim nebrání v tom, aby tak dobrovolně učinily. A zejména v případě Twitteru existují silné důvody domnívat se, že by měl pravděpodobně vládnout První dodatek.

Je na místě se obávat?

Četl jsem několik názorů, že by Musk mohl chtít tlačit přes Twitter politické strany či ovlivnit volby v USA. Rozhodně bych nebyl tak pesimistický a tohle si ani nemyslím. Naopak jsem přesvědčen, že takové ambice nemá – prezidentem USA být nemůže a politický vliv ho nezajímá, jak sám ostatně v minulosti několikrát prohlásil. Důkazem toho je válka na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko vstupem armády na území Ukrajiny 24. února 2022. Elon Musk poskytoval Ukrajině produkt Starlink, což je je satelitní konstelace připravovaná firmou SpaceX. Prezident Ukrajiny, Volodymyr Zelenskyj, Muska požádal o to, aby začal blokovat IP adresy Rusů, kterým by byl znemožněn přístup na dezinformační ruské weby z ukrajinského území. Elon zareagoval tak, že „osobně jsem ideologicky hozen do maximalizace svobody slova, takže to neudělám.“ Máme tu tedy perfektní příklad, jak a co přesně Elon Musk udělá s Twitterem – veřejné náměstí otevře všem uživatelům.

Obecně je tento postoj, tedy že by se Twitter měl řídit Prvním dodatkem, radikální. V tuto chvíli se žádná jiná velká platforma sociálních médií, pravděpodobně s výjimkou Redditu, nerozhodla dobrovolně přijmout standardy Prvního dodatku. Na druhou stranu má Elon Musk naprostou pravdu. Nezáleží na tom, zda jste prezident nebo prominentní společnost, zabývající se sociálními sítěmi, a dovolujete nám říkat, co si máme myslet, nebo omezovat informace, které dostáváme, v zájmu naší ochrany. Nakonec máme všichni právo a odpovědnost myslet, jak chceme, a mluvit, jak myslíme. Jinými slovy, nezbývá nám nic jiného, než myslet na sebe.



