Facebook vzdává snahy o podcasty, rok po spuštění

Facebook málokdy přijde s nějakou vlastní novinkou nebo trendem. Spíše adoptuje principy a služby z jiných sociálních sítí nebo aplikací. Před rokem jsme se tak dočkali představení možností kolem audio obsahu, přičemž společnost chtěla nabídnout podcasty a také živé vysílání ve stylu Clubhouse. Strategie se ale nyní mění.

Facebook a podcast

Některé služby zaznamenaly úspěch s audio obsahem vysílaným živě a také se samotnými podcasty. například jde pozorovat u Spotify větší snahy o nabídnutí takového obsahu, přičemž i takový Apple nebo Google mají zájem o podcasty. Facebook se snažil nabídnout ucelenější služby sdružující více typů audio obsahu, ale zřejmě nebyla naplněna očekávání.

Zástupce společnosti Meta uvedl, že dojde k ukončení podcastů, Soundbites a centrálního audio hubu na sociální síti Facebook. Již nyní by neměli mít tvůrci možnost přidávání nového obsahu, přičemž do 3. června dojde ke kompletnímu odebrání ze sociální sítě. Z vyjádření vyplývá, že jen jedna funkce zůstane do jisté míry zachována. Live Audio Room se přesune do Facebook Live a bude jen jednou z mnoha funkcí.

Meta se chce soustředit na jiný typ obsahu a spíše zdokonalit současné služby a možnosti sociální sítě. Spíše v tom vidíme nezájem o takový obsah na Facebooku, kde ostatně převládá trochu jiný typ obsahu. Z mého pohledu se nejvíce daří různým videím s pozitivní tématikou, jako jsou nejrůznější kompilace a podobně.

