To nej z uplynulého týdne #17 – celá plejáda nových mobilů

Oppo K10 opět představeno, ale nyní s jinými specifikacemi a designem

U společnosti Oppo jsme si zvykli, že recykluje názvy mobilů s odstupem několika let. Tentokrát ale firma volí divnou strategii, jelikož v březnu byl uveden model Oppo K10 a nyní zde máme tuto novinku znova. Nejde ale o uvedení mobilu pro jiný trh. Dnešní Oppo K10 má jiné specifikace a také došlo na změnu designu zadní strany u foťáků, jde i rozmístění. [pokračování článku]

Vivo X80 Pro oficiálně aneb top model, jak se patří

Již nějakou dobu se ví o chystaných top modelech od společnosti Vivo a dnes jsme se dočkali Vivo X80 Pro. Jeden název ale v sobě skrývá dva modely. [pokračování článku]

Novinka Vivo X80 aspiruje na top model

Vivo představilo model X80 Pro, který můžeme velmi jednoduše zařadit mezi top modely. Specifikace a celková výbava tomu odpovídá. Pak zde máme ale o něco slabší model Vivo X80. Ten nabízí také dobré specifikace, ale minimálně jedna vlastnost chybí. [pokračování článku]

Vivo S15e je novinka s rychlým nabíjením a displejem

Vivo představilo své top modely pro tento rok v rámci řady X, ale kromě toho jsme se dočkali ještě jedné novinky, která míří do střední třídy. Mobil se jmenuje Vivo S15e a jeho zvláštností je například samotný procesor, jelikož se v útrobách nachází Exynos 1080 od Samsungu. [pokračování článku]

Na Spotify přichází videopodcasty pro všechny tvůrce. Nahrát je může kdokoli z určených zemí

Nově mohou autoři podcastů na Spotify nahrávat videopodcasty. Funkci mohou využívat všichni tvůrci v USA, Velké Británii, Kanadě, Austrálii a na Novém Zélandu. Pomocí nástroje Anchor, který Spotify používá pro tvorbu podcastů, je nově publikování videopodcastů stejně snadné jako publikování zvukových podcastů. [pokračování článku]

Motorola Edge 30 oficiálně, 144Hz displej a OIS v hlavní roli

Motorola první uvedla model Motorola Edge 30 Pro, kde se nabízí jako příslušenství aktivní stylus. Trochu jsme tápali, kde je vlastně základní model Motorola Edge 30, ale na ten jsme si museli počkat až do dnešního dne. Motorola zvolila trochu zvláštní strategii, jelikož dnešní novinka nezapadá mezi top modely jako Pro verze. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Apple spustil Self Service Repair Store

Možná jste zaznamenali snahy, aby se společnosti více otevřely možnosti opravy zařízení, respektive aby zpřístupnily náhradní díly k opravě zařízení. Sice zpravidla nabízejí služby autorizovaných servisů, ale to evidentně nestačí. Cílem je, aby nabízely nejrůznější originální součástky, aby si takřka kdokoliv mohl opravit své zařízení. Apple před nějakou dobou představil svůj program a dnes jsme se dočkali spuštění. [pokračování článku]

Google Pixel Watch na prvních fotkách

Prototyp Google Pixel Watch hodinek údajně někdo zapomněl v restauraci, o čemž jsme vás již informovali. Také jste si mohli prohlídnout první fotky a nyní zde máme další sérii. Tentokrát i s další barvou pásku. Kromě toho se spekuluje, že by se cena měla pohybovat od 300 do 400 dolarů. Kromě toho se také objevil název Google Pixel Watch Fit, což by mohla být upravená verze, ale zatím nemáme více informací. [pokračování článku]

iQOO představilo novinky Z6 Pro 5G a Z6

Značka iQOO spadá pod společnost Vivo. Dříve se jednalo o sérii mobilů, dnes již vystupuje samostatně, byť vazby na mateřskou firmu jsou silné. Dnes jsme se dočkali rozšíření portfolia o modely iQOO Z6 Pro 5G a iQOO Z6. Již dříve ale byl uveden model iQOO Z6 5G. [pokračování článku]

Vivo představilo modely T1 5G a T1x, opět

Společnosti se mnohdy snaží najít názvy mobilů, aby nedošlo k mýlce, případně aby došlo k nějakému rozlišení. Jsou zde ale firmy, které recyklují jména mobilů, přičemž nečekají ani několik let. Dnes jsme se opět dočkali uvedení modelů T1 5G a T1x, přičemž není to tak dávno, co došlo na představení zařízení pod tímto označením. Dnes jde ale o jiná zařízení soudě dle specifikací. [pokračování článku]

OnePlus Ace se 150W nabíjením nově jako OnePlus 10R

Týden od uvedení modelu OnePlus Ace jsme se dočkali opětovného představení novinky. Tentokrát dostala název OnePlus 10R, jak bylo předpokládáno. Zatímco Ace má nadstavbu ColorOS 12.1, tak 10R disponuje nadstavbou OxygenOS 12. Dá se tedy předpokládat, že právě 10R je globální verzí. První ale zamíří na indický trh. [pokračování článku]

OnePlus Nord Buds oficiálně

Před pár dny jsme vás informovali o novince OnePlus Buds N, ale jak se ukazuje, globální název bude odlišný. Firma je uvádí na trhu mimo Čínu pod označením OnePlus Nord Buds. Zatím si budeme muset počkat na oznámení dostupnosti na českém trhu. [pokračování článku]

OnePlus Nord CE 2 Lite je novinka se 120Hz displejem

Není to tak dávno, co jsme se dočkali uvedení modelu OnePlus Nord CE 2 na trh, přičemž recenzi již najdete na našem webu. Dnes společnost představila verzi OnePlus Nord CE 2 Lite, což je odlehčená verze, byť v některých ohledech nabízí lepší specifikace než OnePlus Nord CE 2. [pokračování článku]

Huawei Mate Xs 2 je nový ohebný tablet/mobil

Už to jsou dva roky, kdy Huawei představil svůj ohebný smartphone Huawei Mate Xs, který spíš připomíná ohebný tablet. Dnes jsme se dočkali uvedení druhé generace, která je o něco menší a lehčí, ale specifikace také trochu poskočily. Huawei Mate Xs 2 ale nepřichází s podporou 5G. [pokračování článku]

Huawei Watch GT 3 Pro jsou luxusnější hodinky

Hodinky Huawei Watch GT 3 jsou na trhu již delší dobu a zřejmě přišel čas na modernější verzi. Společnost představila Huawei Watch GT 3 Pro. Ty se zásadně ve specifikacích neliší, ale přináší prémiové materiály, netradiční design a nějaké funkce navíc. [pokračování článku]

Poco M4 5G oficiálně, láká na nižší cenu

Značka Poco v tomto týdnu představila model F4 GT, přičemž jsme se dočkali také chytrých hodinek s atraktivní cenou. Dnes došlo na uvedení dalšího modelu s označením Poco M4 5G. [pokračování článku]

Huawei představil tablet MatePad SE (2022)

Není to tak dávno, co společnost Huawei představila další přírůstek v rámci kategorie tabletů. Dnes zde máme další novinku, která se jmenuje MatePad SE (2022). Soudě dle specifikací, jedná se spíše o základní tablet s poměrně dobrými specifikacemi, které by mohly dostačovat pro běžné používání. [pokračování článku]

Tecno Phantom X je novinka se slušnou výbavou

Na trhu nějaký čas působí značka Tecno, ale až nyní začala s rozmachem na globálním trhu, díky čemuž se tyto mobily dostávají oficiální cestou i do České republiky. Již nyní je u nás k dispozici několik modelů a společnost představuje další novinku, která se pravděpodobně objeví i u nás. [pokračování článku]

Huawei Band 7 je nový chytrý náramek

Minulý rok jsme se dočkali představení Huawei Band 6 a o několik měsíců později přišel na trh Huawei Band 6 Pro. Firma navazuje na tuto náramky a na světlo světa se dostává Huawei Band 7. Novinky jsme se dočkali rok po uvedení původního základního modelu. [pokračování článku]

Youtube Shorts budou doplněny o reklamy

Služba Youtube je součástí internetu už velmi dlouho a stala se centrem pro zveřejňování videí. Dnes se jedná už o slušný byznys, ale to neznamená, že se společnost bude spoléhat jen na původním formátu. Dnes Youtube nabízí i dočasné příběhy a také formát Shorts, což je odpovědí na sociální síť TikTok. Brzy se ale dočkáme změny. [pokračování článku]

