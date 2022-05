Motorola Moto E35 oficiálně, levný mobil s IP52

Motorola Moto E35; Zdroj: Motorola

Teprve nedávno jsme se dočkali základního modelu Motorola Edge 30 a dnes zde máme další novinku, která míří rovnou do Evropy. Mobil se jmenuje Motorola Moto E35 a zapadá do nejnižší třídy, i tak má co nabídnout.

Motorola Edge 30 oficiálně, 144Hz displej a OIS v hlavní roli

Motorola Moto E35

Můžeme začít samotnou cenou. Motorola Moto E35 přijde na 149,99 eur, což je přibližně v přepočtu 3 700 kč. Je tak jasné, že specifikace budou odpovídat takové sumě. Mobil ale může překvapit například 90Hz displejem, byť se jedná o HD+ LCD panel. Motorola Moto E35 se pyšní certifikací IP52, díky čemuž by měl odolat například v dešti nebo mírně prašném prostředí bez újmy.

Baterie má kapacitu 5000 mAh a je podporováno 18W nabíjení přes USB C. Čtečka otisků prstů se nachází na zadní straně. Novinka se sice chlubí třemi foťáky na zadní straně, ale dva z nich mají jen po 2 MPx. Hlavní snímač má 16 MPx. Přední strana je vybavena 8MPx kamerkou.

Kde Motorola šetřila, je rozhodně procesor. Došlo na použití Unisoc T606, který má sice osm jader, ale tento typ neoplývá velkým výkonem. Co se týče systému, z nějakého důvodu se Motorola rozhodla pro Android 11, což je velká škoda, když se už připravuje Android 13.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 20:9, LCD, 90 Hz

procesor: Unisoc T606 (6x Cortex-A55 + 2x Cortex-A75)

4GB RAM

úložiště: 64 GB + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11

foťáky: zadní – 16 MPx, f/2.2 2 MPx, hloubka ostrosti 2 MPx, makro přední – 8 MPx

3.5mm audio jack

čtečka otisků prstů

rozměry: 163,95 x 74,94 x 8,49 mm; 184 gramů

IP52

4G VoLTE, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 18 W

