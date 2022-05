Apple zneužívá postavení v případě Apple Pay dle EU

Zdroj: Apple

Google je dost často na koberečku u nejrůznějších úřadů a také před soudy kolem zneužívání svého dominantního postavení. Tentokrát si EU posvítí na Apple, který nejenže nenabízí alternativu, ale přímo si nechává některé věci jen pro sebe bez možnosti jiného řešení. Tentokrát je ve hře technologie NFC.

Apple vs. EU?

Na Androidu je NFC technologie poměrně otevřená a v podstatě jakákoliv společnost může využívat tuto technologii pro cokoliv, i pro placení. Díky tomu si jakákoliv banka může vytvořit svou vlastní platební aplikaci a nabízet ji zákazníkům. V případě Apple něco takového není možné, jelikož pro placení v obchodech lze používat jen Apple Pay. Právě tato služba má jako jediná možnost používat NFC.

Kvůli tomu nikdy nevznikla jakákoliv jiná služba nebo aplikace pro placení, která by používala NFC na iPhonech. To se evidentně nelíbí EU. Konkrétně Evropská komise informovala Apple o svém předběžném názoru, že dochází k zneužití postavení v oblasti digitálních peněženek na zařízeních s iOS.

Nejde zatím o nějaké finální rozhodnutí. EK nyní bude čekat na vyjádření společnosti Apple a na základě něho se může rozběhnout případné vyšetřování. Pokud by došlo k rozhodnutí, že Apple skutečně porušuje zákony EU, tak nejenže by mohl očekávat vysokou pokutu, ale také nařízení otevření NFC technologie vývojářům.

Pokud by došlo na černý scénář pro Apple, asi si najde metody a podmínky, které značně znepříjemní vytváření konkurenční služby pro placení. Teoreticky by se tak mohla otevřít cesta pro Google Pay, který by se jednou mohl objevit na iOS.

Zdroje: xda-developers.com, ec.europa.eu



