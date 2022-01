To nej z uplynulého týdne #4 – podcast, Huawei novinky, Note 11

Fotka od Axville z Unsplash

Jaký bude iPhone 14? Co letos čekat od Applu? – podcast #35

Dnešní díl se budeme věnovat Applu. Co nás letos čeká za nové produkty? Jaký bude nový iPhone 14 a co přinese za novinky? Co čekat od nových tabletů iPad? A možná se dočkáme i zcela nového produktu v podobě virtuální reality, co si o tom myslíme? [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Huawei P50 Pocket přichází na český trh za 34 999 Kč

Po měsíci od uvedení modelu Huawei P50 Pocket společnost informuje o dostupnosti novinky na našem trhu. Smartphone bude dostupný ve verzi s 8 GB RAM s 256GB úložištěm v barvě White (bílá) za cenu 34 999 Kč. Předprodej začíná 26. 1. a bude trvat do 6. 2. 2022, přičemž jako dárek dostanete Huawei FreeBuds Lipstick (recenze). [pokračování článku]

Huawei P50 Pro oficiálně – česká cena je 29 999 Kč

Po značné prodlevě na český trh přichází Huawei P50 Pro. Smartphone bude dostupný ve dvou barvách Cocoa Gold (Kokosově zlatá) a Golden Black (černá) za cenu 29 999 Kč. Předprodej začíná 26. 1. a bude trvat do 6. 2. 2022, přičemž jako dárek dostanete Huawei FreeBuds Pro (recenze). [pokračování článku]

Série Samsung Galaxy S22 se představí 9. února

Po několika dnech zde máme další informace od Samsungu. Konečně zveřejnil datum představení novinek pro tento rok. Stane se tak 9. února v 16:00 našeho času. Kromě lákání na herní možnosti mobilů a také návrat zařízení se stylusem, máme očekávat lepší vlastnosti mobilů při focení v noci. [pokračování článku]

Mobvoi Earbuds ANC jsou nová levná sluchátka s aktivním potlačením hluku

Už je to nějaká doba od uvedení nových sluchátek od společnosti Mobvoi. Ta se více soustřeďuje na chytré hodinky, ale právě i TWS segmentu má několik zajímavých modelů. Mezi ně se dostává novinka Mobvoi Earbuds ANC, která lákají mimo jiné i na nízkou cenu. [pokračování článku]

Redmi představilo Note 11 Pro 5G, Note 11 Pro, Note 11S a Note 11 pro globální trh

Společnost Redmi dnes představila novinky série Note pro globální trh. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná jen o uvedení mobilů pro ostatní trhy než asijské, ale ve skutečnosti se jedná o jiné smartphony, byť sdílí mnoho společných specifikací. [pokračování článku]

Vychází iOS 15.3, opravuje zejména chyby

Apple se stará o svá zařízení a zatím zde není konkurence, která by předčila podporu této firmy. Dnes jsme se dočkali vydání iOS 15.3 pro iPhony, která by měla být k dispozici již nyní na vašem zařízení. [pokračování článku]

Windows 11 příští měsíc dostane podporu Android aplikací

Samotné představení Windows 11 přineslo jedno milé překvapení. Microsoft implementoval podporu pro Android aplikace. Očekávali jsme, že ihned po uvedení bude tato možnost dostupná, ale nestalo se tak. Museli jsme si počkat delší a již příští měsíc budeme moci vyzkoušet Android aplikace na strojích s Windows 11. [pokračování článku]

Obchod Play obsahuje hru pro Windows, stáhli jsme ji a nainstalovali

Již příští měsíc se dočkáme aktualizace systému Windows 11, která přinese podporu pro Android aplikace a také Amazon AppStore. Sice se stále bude jednat o beta verzi, ale minimálně si širší spektrum uživatelů vyzkouší tuto novinku. Google ale před nějakou dobou oznámil, že do Windows přinese také Hry Google Play, ale jak se ukazuje, nebude to jeho první pokus. [pokračování článku]

Malware BRATA cílící na Android je ještě nebezpečnější

Škodlivého softwaru se asi nikdy nezbavíme a mnohé varianty a typy jsou známé, takže společnosti mohou včas zasáhnout, aby nedošlo k poškození uživatelů. Malware BRATA, který se vyskytuje u aplikací pro Android, není žádnou novinkou, ale podařilo se objevit jeho daleko zákeřnější varianty, které se šíří zejména ve Spojeném království, Polsku, Itálii, Španělsku, Číně a Latinské Americe. [pokračování článku]

Messenger dostává novinky u šifrované komunikace

Messenger je poměrně populární komunikační platforma, ale oproti konkurenci nebo dceřiné službě WhatsApp nenabízí nativně end-to-end šifrování komunikace. Tato funkce je ale k dispozici, jen si ji musíte vyžádat specificky pro konkrétní komunikaci. Meta uvádí, že zavedení pro celou službu je komplikována v některých zemích z bezpečnostních důvodů. Nyní jsme se ale dočkali vylepšení šifrované komunikace. [pokračování článku]

Obchod Play dostává novou sekci

Obchod Play zřejmě letos projde značnými změnami. Například jsme vás informovali o možnosti stažení minimálně jedné hry i do počítače se systémem Windows. Také očekáváme značnou grafickou proměnu, ale dnes zde máme oznámení o nové sekci v v mobilní aplikaci pro Android. [pokračování článku]

Scamware Dark Herring postihl přes 100 milionů uživatelů

Škodlivý software se označuje mnohými názvy. Jedním z nich je scamware, který se snaží využívat spíše podvod než přímé napadení mobilního telefonu s cílem odcizení osobních dat. Nedávno se podařilo objevit jednu takovou kampaň, která dostala označení Dark Herring. [pokračování článku]

Samsung zrychluje aktualizace mobilů v Evropě

Pokud si chcete vybrat mobilní telefon, který vydrží dlouho, měli byste se dívat na strategii výrobce, co se týče i softwarové podpory. Sice mnoho výrobců se snaží nabídnout více než dva roky aktualizací, ale zatím nedostačují na Apple, který je v této oblasti skoro králem. Samsung se ale začíná zaměřovat na aktualizace a dokonce již umí nabídnout 5 let podpory. Ukazuje se ale také nová strategie, která se dotkne mobilů v Evropě. [pokračování článku]

Mediatek představil procesor Kompanio 1380

Mediatek již dávno nehraje druhé housle, nebo spíše třetí na poli procesorů pro mobilní telefony. Nejvýkonnější Dimensity 9000 může letos pořádně zatopit Qualcommu. Mediatek ale také chce více proniknout na další trhy a jedním z nich jsou Chromebooky. Nejen pro ně uvedl minulý rok Kompanio 1300T a nyní přichází Kompanio 1380, procesor pro prémiové Chromebooky a možná i tablety. [pokračování článku]

