To nej z uplynulého týdne #3 – předplatné, Youtube Originals, podcast, iSIM

MiniPodcast #1 – otevřenější AppStore, RCS, strategie Samsungu a speciální předplacenka

Již delší dobu vychází náš podcast Pod Zlatou Lampou, který vychází v jednou za dva nebo tři týdny. Rozhodli jsme se, že mezičas vyplníme novým formátem, který jsme nazvali MiniPodcast. V něm se chceme zaměřovat na novinky z poslední doby, které nás zaujaly nebo nějak oslovily. [pokračování článku]

Samsung Exynos 2200 oficiálně představen, procesor pro sérii Galaxy S22

Samsung měl původně představit nový procesor Exynos 2200 již 11. ledna, ale samotná událost byla zrušena bez jakéhokoliv vysvětlení. Spekulovalo se, že se novinky dočkáme současně s představením nové série Galaxy S22, ale nakonec Samsung překvapil a dnes ráno oficiálně uvedl Exynos 2200 skrze své kanály. [pokračování článku]

Možná se konečně dočkáme iSIM, firmy se pochlubily prototypem

Možná ani už nevíte jak vypadala původní SIM karta do mobilů. Byla ve velikosti platební karty a zpravidla byla umístěna hned pod baterií mobilu. Postupem času se zmenšovala až do podoby velmi malého plastového nosiče s čipem. Nejmenší verze se jmenuje nanoSIM. Dnes ale u některých mobilů a dalších zařízení je možné použít eSIM. Bohužel na trhu není stále dostatek zařízení s touto technologií. Pravděpodobně s cílem úspor nákladům někteří výrobci nepřidávají speciální čip pro eSIM do základní desky. Adopce je tedy velmi pomalá, ale to by se mohlo změnit s technologií iSIM. [pokračování článku]

Němečtí politici nevylučují zakázání Telegramu v Německu. Vadí jim skupiny antivaxerů

Německo by mohlo zakázat službu Telegram, pokud bude nadále oblíbená u krajně pravicových skupin a lidí, kteří se staví proti omezením spojeným s pandemií. [pokračování článku]

Youtube Originals končí stejně jako ředitelka

Youtube před nějakou dobou zavedl placenou verzi pro uživatele, díky čemuž lze získat obsah bez reklam a také bonusové funkce v rámci platformy. Služba ale chtěla nabídnout přidanou hodnotu, a proto vzniklo Youtube Originals. V rámci tohoto projektu se nabízí do této chvíle obsah podpořený přímo platformou. Dokonce vznikaly i seriály a další obsah. Bohužel tento projekt končí, a nejen ten. [pokračování článku]

Na Instagram přichází předplatné, zatím v beta režimu

Sociální sítě jsou závislé na uživatelích a také hlavně na tvůrcích obsahu. Mnozí si vydělávají peníze spoluprací s firmami, v rámci čehož dostávají peníze za propagaci produktů nebo služeb. Postupně se ale hledají jiné zdroje příjmů pro tvůrce, přičemž jeden z nich je na vzestupu. Tím je předplatné, v rámci kterého si platíte za exkluzivní obsah od konkrétního účtu. Nyní tato novinka pomalinku přichází i na Instagram. [pokračování článku]

Projektor Samsung The Freestyle přichází na český trh

Po dvou týdnech Samsung ohlašuje příchod projektoru The Freestyle na český trh. Cena byla nastavena na 24 490 Kč. Navíc od 20. ledna do 13. února lze získat outdoorové pouzdro a 90denní garanci vrácení peněz zdarma. Cena pouzdra je 1 490 Kč. [pokračování článku]

Vodafone nabízí 30 GB dat za 166,5 korun měsíčně u předplacenky, má to ale háček

Není to tak dávno, co Kaktus představil předplacenku Neřešto, kde je k dispozici 6 GB, neomezené sociální sítě a minuty a SMS zdarma za 300 Kč. Dále je zde novinka SIMPLE, kde nejnižší tarif přijde na 399 Kč, za což dostanete neomezené volání a 2 GB dat. Ještě do konce ledna je například možné využít nabídku od T-Mobile za 300 Kč, kde je neomezené volání a SMS společně s 1 GB. Vodafone na to reagoval uvedením speciální edice předplacené karty a dnes zde máme další dvě podobné novinky. [pokračování článku]

Samsung láká na únorové představení, zmiňuje návrat Note

Konec roku a začátek toho nového vždy přinese několik novinek, zejména z kategorie top modelů. Například jsme se již dočkali uvedení Realme GT2 Pro, Xiaomi 12 nebo OnePlus 10 Pro. Nyní je řada na Samsungu, který jako obvykle odstartoval uvedení mobilů představením procesoru, který se v nich bude objevovat na některých trzích. Nyní startuje kampaň k samotným top modelům. [pokračování článku]

TikTok plánuje zavést předplatné u tvůrců

Každou chvíli se objeví nějaká nová funkce, která se stane velmi populární a rozšíří se napříč platformami. Jednou takovou asi bude i předplatné, s kterým si nyní pohrává Instagram. Zřejmě se brzy objeví na aktuálně nejpopulárnější sociální platformě. [pokračování článku]

Google Pixel Watch – začíná se poodhalovat datum uvedení

Jon Prosser stojí za mnohými úniky kolem nadcházejících a dlouho očekávaných hodinek od Googlu. Zatím si musíme počkat na potvrzení i třeba designu od dalších lidí zaměřující na úniky, ale máme zde další střípek informací. Jon uvádí, že by k představení mělo dojít již 26. května. Jednalo by se o celkem pochopitelné datum, jelikož přibližně v té době bude probíhat vývojářská společnost Googlu a zřejmě se bude více věnovat Wear OS 3, tedy systému pro chytré hodinky, který je zatím dostupný jen na nejnovějších Galaxy Watch4 od Samsungu. [pokračování článku]

Google Disk vás nově bude varovat před nebezpečným souborem

Příchod pandemie způsobil, že se více práce přesunulo na internet. Uživatelé začali více používat onlinové služby, tedy i sdílení souborů přes cloud. Toho začali více využívat i útočníci, kteří se snaží rozesílat podvodné nebo jinak nebezpečné soubory. Spoléhají se na menší ostražitost uživatelů. Google již zavedl několik novinek pro zvýšení bezpečnosti a nyní zde máme další. [pokračování článku]

