Hry Google Play přichází v beta verzi pro PC, zatím omezeně

Ke konci minulého roku jsme vás informovali, že Google plánuje vstup na platformu Windows s Hrami Google Play. V podstatě se jednalo na odpověď nové spolupráce firem Microsoft a Amazon, které se dohodly na zpřístupnění obchodu s Android aplikacemi a hrami na nových Windows 11. Řešení od Googlu ale není závislé na novém operačním systému. Navíc jsme nemuseli dlouho čekat a Hry Google Play se začínají testovat v rámci beta programu.

Hry Google Play pro PC

Cíl Googlu je poměrně jednoduchý. Přinést kompletní nabídku her i na mobilní počítač skrze své vlastní řešení. Nyní tak budete moci si zahrát tituly, které jinak „paříte“ na smartphonu nebo tabletu. Samotná beta verze Her Google Play pro PC je ale omezena na tři země – Hongkong, Jižní Korea a Tchaj-wan. Postupně by mělo docházet k rozšiřování.

Google také zveřejnil minimální požadavky na samotný počítač nebo notebook:

Windows 10 (v2004)

Jednotka SSD

Herní GPU

Procesor s 8 logickými jádry

8 GB RAM

20 GB místa v úložišti

Účet administrátora Windows

Musí být zapnutá hardwarová virtualizace

Kompatibilní počítač a konfigurace

Mohlo by se zdát, že Google jen zpřístupnil hry pro počítače, ale není tomu tak zcela. Spolupracuje s vývojáři, aby byly tituly optimalizovány a připraveny na nový hardware. Z popisu požadavků na PC jde vidět, že aplikace bude mít v sobě virtualizaci, takže se dá odhadovat, že vývojáři nebudou muset kompletně předělávat své tituly.

Co se týče samotných her, tak z popisu můžeme konstatovat, že když něco rozehrajete na mobilním telefonu, tak aktuální stav se synchronizuje i s počítačem. Google nestanovil přesné datum spuštění pro všechny, jen uvádí, že během tohoto roku dojde na rozšíření do dalších krajin. Kdy se tedy dočkáme v České republice, není známo.

