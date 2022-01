Jaký bude iPhone 14? Co letos čekat od Applu? – podcast #35

Zdroj: 9to5mac

Dnešní díl se budeme věnovat Applu. Co nás letos čeká za nové produkty? Jaký bude nový iPhone 14 a co přinese za novinky? Co čekat od nových tabletů iPad? A možná se dočkáme i zcela nového produktu v podobě virtuální reality, co si o tom myslíme?

Pod Zlatou Lampou – 35. díl

Další díl našeho podcastu Pod Zlatou Lampou je tady. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou nově provázet Miroslav Růžička a Michal Král. Máme také novou znělku, jak se vám líbí?

 

