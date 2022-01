Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple vydal iOS 15.3 a bylo jasné, že se co nevidět objeví nástupce. Dočkali jsme se iOS 15.4 beta 1 pro vývojáře, takže co nevidět bude k dispozici verze pro běžné uživatele, co chtějí testovat nové funkce než se dostanou do stabilní verze. Opět jsme se dočkali několika novinek, ale jedna přichází poměrně pozdě.

iOS 15.4 beta

Nejnovější iPhony již nemají možnost biometrického ověření uživatele pomocí otisku prstu, musí se spoléhat na rozpoznání tváře. V době nošení roušek a respirátorů se jedná rozhodně o nevýhodu a očekávalo, že Apple nabídne rozšíření funkce. To se děje až nyní s verzí 15.4 beta 1, tedy v době, kdy se již plánuje konec pandemických opatření, tedy i nošení roušek. Funkce ale asi nebude zbytečná zcela, jelikož i bez pandemie někteří musí nebo chtějí nosit roušky, takže aspoň pro ně se bude jednat o výhodu.

Nová verze obsahuje také 37 dalších emoji pro lepší vyjádření pomocí obrázků. Nedošlo ale jen na vydání iOS 15.4 beta pro iPhony. K dispozici jsou také iPadOS 15.4, macOS 12.3, watchOS 8.5, tvOS 15.4 a HomePodOS 15.4, vše v rámci beta programu. První dva zmíněné systémy navíc dostávají podporu pro Universal Control, díky čemuž můžete používat klávesnici a myš/touchpad od Applu současně na zařízeních s iPadOS a macOS k ovládání bez nutnosti nějakého přepínání.

Jakmile se podaří objevit další novinky, budeme vás informovat. Zatím si ale asi budeme muset počkat na další verzi systémů.

Zdroje: 9to5mac.com, 9to5mac.com, 9to5mac.com



Domů » Články » Vychází iOS 15.4 beta, jedna funkce přichází pozdě

reklama reklama