Huawei FreeBuds Lipstick – sluchátka nebo módní doplněk? [recenze]

Není tomu zas tak dávno, co Huawei globálně představil nová bezdrátová sluchátka FreeBuds Lipstick, která se před pár dny dostala také na náš trh. Jedná se o totožná sluchátka jako v případě FreeBuds 4, jen ve zcela jiném kabátě. Tím, že se Huawei s novými FreeBuds Lipstick zaměřuje především na dámy dává najevo již v názvu samotného produktu. Lipstick v překladu znamená rtěnka, a přesně tak i pouzdro sluchátek vypadá. Jedná se tedy pouze o módní doplněk pro dámy, nebo se jedná o plnohodnotná TWS sluchátka, která si obhájí svou sebevědomou cenovku?

Unikátní design, který zaujme na první pohled

Hned na první dojem bude všem jasné, že v ruce nedržíte běžná sluchátka ale spíše designový kousek. Méně zběhlý znalci technologických novinek možná fakt, že se jedná bezdrátová sluchátka, nepoznají. Co se ale týká zpracování, zde nemám Huawei co vytknout. Kovová nabíjecí krabička je vyrobena velmi kvalitně, nikde nic nevrže a velmi decentní vůle víčka krabičky je kvůli konceptu konstrukce zcela pochopitelná. Nenápadný černý vzhled narušuje pouze zlatý proužek s logem Huawei, který se táhne po celé délce pouzdra.

Otevírání, nebo spíše zavírání pouzdra chce ale praxi. Víčko lze nasadit pouze jedním způsobem, jediným vodítkem je tak právě onen zlatý pruh. Při jakékoliv jiné pozici víčko zkrátka nenasadíte. To samé platí také o samotných sluchátcích, což ale pochopitelné. Mám ale na mysli horší hledání správné polohy, pomocné znamení je opět pouze zlatý proužek. Musíte si také dávat velký pozor abyste krabičku neotevřeli vzhůru nohama, sluchátka by totiž mohla vypadnout, přestože magnety je drží na své pozici pevně. Na spodní straně se pak ukrývá USB-C pro nabíjení a také nenápadné párovací tlačítko

Samotná sluchátka jsou pak pouze přebarvená FreeBuds 4, jedná se tak o klasické pecky. Jako dlouhodobý uživatel FreeBuds 3 jsem byl s peckovou konstrukcí spokojený, naopak mě velmi mile překvapila zmenšená konstrukce. Oproti předchozí generace se tak sluchátka poměrně výrazně zmenšila, díky čemuž v uchu drží mnohem jistěji a v rámci možností dokáží také odizolovat okolí.

Úžasné ovládání pomocí gest

Upřímně, ovládání přehrávaného obsahu skrze sluchátka jsem si naprosto zamiloval. Skrze aplikaci AI Life můžete jednotlivým gestům přiřadit funkci dle libosti. Nabízí se zde dvojité klepnutí, klepnutí a následné podržení a zcela unikátní potažení po nožičce sluchátka, díky němuž lze ovládat hlasitost. Huawei tuto možnost nasadil také do svých FreeBuds Pro (recenze) a zde ji také vítám.

Konektivita a připojení

Kapitola ohledně konektivity bude poměrně krátkaá a to z jednoho prostého důvodu. Stabilita připojení ke smartphonu je zkrátka skvělá a jedinkrát jsem se nesetkal s jakýmkoliv problémem. Výrobce zde nasadil Bluetooth ve verzi 5.2, nemám tedy co vytknout. Připojení k zařízení probíhá téměř okamžitě po otevření krabičky, než tedy nasadíte sluchátka do uší, máte připojeno. Párování s novým zařízením probíhá skrze tlačítko na spodní straně pouzdra, po jeho stisknutí se krabička rozbliká bíle a sluchátka jsou viditelná pro ostatní zařízení. Na závěr zmíním také možnost připojení ke dvěma zařízením najednou a automatické zastavení přehrávání při vydělání sluchátek z uší. To nově funguje na všech zařízeních, tedy ne jen na těch přímo od Huawei.

Mobilní aplikace AI Life

Stejně jako ostatní sluchátka Huawei, i FreeBuds Lipstick podporují mobilní aplikaci AI Life, skrze kterou lze nastavit a plně si přizpůsobit chování sluchátek. Můžete přiřadit funkce jednotlivým gestům, upravit hladinu ANC, vybrat prioritní zařízení pro připojení, aktualizovat software a spoustu dalšího. Pokud vlastníte zařízení od Huawei, aplikaci potřebovat nebudete. Vše si upravíte přímo v nastavení Bluetooth. Pro ostatní značky zařízení ale bude potřebná, přičemž ke stažení je pouze v App Gallery nebo přímo na stránkách Huawei. V Google Play se nachází pouze stará verze aplikace, která FreeBuds Lipstick nepodporuje.

Zvuk

Jak jsem zmiňoval již v prvních dojmech, zvuk FreeBuds Lipstick, potažmo FreeBuds 4, je oproti FreeBuds 3 zcela odlišný. Větší důraz je zde kladen na basovou složku zvuku, která je na pecky sice výborná, na můj vkus ale až příliš výrazná. Středy a výšky nejsou nijak zastřené, právě naopak. Jejich hlasitost a čistota je skvělá za každé hlasitosti. Zvuk je na mě zkrátka občas až moc basový, proto jsem tedy v AI Life sáhl po funkci Zvýraznění výšek, která zvuk lépe vyvážila. Samozřejmě ale záleží na vkusu každého, co se nelíbí mně, může někomu perfektně vyhovovat. Hlasitost je pak více než dostatečná a ani v MHD jsem nebyl nucen zapnout ANC.

Aktivní potlačení hluku

Ano, i pecková sluchátka mohou mít ANC. Zde přítomné ANC vás od okolí ale extra dobře od okolí neodizoluje, dokáže pouze decentně eliminovat jednotvárné a spíše nižší frekvence. Velmi nemile mě ale překvapilo to, jak moc se zvuk při aktivaci ANC změní. Jako byste si najednou nasadili naprosto jiná sluchátka. Basová složka rázem velmi zeslábne a středy společně s výškami lehce splynou do sebe. U FreeBuds 3 se ANC na zvuku téměř nepodepíše, v případě FreeBuds Lipstick mě ale tak razantní změna zaskočila.

Stále podprůměrná výdrž

Výrobce uvádí kapacitu baterie 30 mAh v každém sluchátku a 410 mAh v nabíjecím pouzdře. Toto kombo by pak mělo dodávat energii až 4 hodiny bez ANC, s jeho aktivací 2,5 hodiny, co se týká samotných sluchátek. Pouzdro by mělo dodat dalších 22, případně 14 hodin. Již tyto hodnoty nejsou nijak oslnivé a bohužel jsou také pravdivé. Sluchátka bez ANC s hlasitostí přibližně na 60-70 % opravdu vydrží zhruba 4 hodiny, s ANC je výdrž asi poloviční. Výdrž je tak podle mě nejvýznamnější a zároveň jedinou slabinou sluchátek. Vzhledem k velikosti nožičky by výdrž mohla být přinejmenším dvojnásobná, což se zde ale bohužel nekoná.

Nabíjení pak zabere přibližně půl hodiny pro samotná sluchátka, krabičku dobijete za hodinku. Uvítal bych zde také přítomnost bezdrátového nabíjení, chápu ale, že vzhledem k tvaru pouzdra by bylo umístění cívky problematické.

Závěrečné zhodnocení

Jako pár slov závěrem musím uznat, že ani mně, jakožto pánovi, tvar pouzdra absolutně nevadil. Červená barva sluchátek se mi naopak velmi zamlouvala a rozhodně jsem se na ně na veřejnosti nemusel stydět. Bílá bezdrátová sluchátka připomínající AirPods od Applu potkáte na každém rohu. Osobně bych ale raději sáhl po FreeBuds 4 nebo FreeBuds Pro, jejichž pouzdro má nejen praktičtější tvar do kapsy, ale zejména podporu bezdrátového nabíjení. Navíc je seženete také výrazně levněji.

Nyní se dostáváme k cenovce, která činí 5 499 korun, což je vzhledem k tomu, že se jedná pouze o převlečená FreeBuds 4 velmi sebevědomé. Huawei s FreeBuds Lipstick ale necílí na pány, kteří si zpravidla vybírají produkt podle parametrů a ne vzhledu, ale na dámy, které právě na výjimečný vzhled dají mnohem více. Pokud tak hledáte bezdrátová sluchátka pro svou přítelkyni, FreeBuds Lipstick určitě zaujmou a pod stromečkem by dokázaly vykouzlit úsměv na tváři.

Klady

bytelná konstrukce

unikátní design

dobrý zvuk

Zápory

absence Qi nabíjení

slabší výdrž

vysoká cena



