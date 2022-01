Windows 11 příští měsíc dostane podporu Android aplikací

Zdroj: Microsoft

Samotné představení Windows 11 přineslo jedno milé překvapení. Microsoft implementoval podporu pro Android aplikace. Očekávali jsme, že ihned po uvedení bude tato možnost dostupná, ale nestalo se tak. Museli jsme si počkat delší a již příští měsíc budeme moci vyzkoušet Android aplikace na strojích s Windows 11.

Android a Windows 11

Společnost Microsoft vydala tiskovou zprávu, kde informuje o nové éře pro počítače a notebooky a zmiňuje následný rozvoj. Kromě toho uvádí, že s aktualizací systému Windows 11 se objeví i podpora pro Android aplikace skrze jejich obchod. Nic se nezměnilo na spolupráci s firmou Amazon, takže bude dostupný obsah z Amazon AppStore.

Microsoft poměrně chytře oznamuje novinku jako „public preview“, což ve skutečnosti znamená, že se jedná o beta verzi. Je tak možné, že se uživatelé mohou setkat s nestabilním chováním Android aplikací, případně samotná integrace nebude zcela bez chyb. Microsoft nikde nezmiňuje, kdy se očekává stabilní verze. Zřejmě potřebuje získat co nejvíce dat a nahlášených chyb pro optimalizaci.

Mnohé uživatele zklamalo, že Microsoft nešel do přímé spolupráce s Googlem, aby byl ve Windows 11 dostupný Obchod Play, ale již existují návody od komunity, jak si dopřát obsah přímo z obchodu od Googlu. Kromě toho Google začíná testovat svou vlastní integraci Android her do Windows, přičemž vyžaduje verzi Windows 10.

