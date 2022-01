Zdroj: Dotekomanie.cz

Apple se stará o svá zařízení a zatím zde není konkurence, která by předčila podporu této firmy. Dnes jsme se dočkali vydání iOS 15.3 pro iPhony, která by měla být k dispozici již nyní na vašem zařízení.

iOS 15.3

Apple jednoduše uvádí, že se nabízí opravy chyb a důležité aktualizace a také že doporučuje instalaci bez větších odkladů. iOS 15.3 má velikost takřka 900 MB, přičemž Apple ještě nezveřejnil, co je vlastně nového a jaké opravy jsou k dispozici. Sice odkazuje na oficiální stránky, ale zde se také nenachází jakýkoliv seznam změn.

Můžeme zatím jen odhadovat, co vše bylo opraveno a co bylo přidáno. S největší pravděpodobností došlo na opravu bezpečnostní chyby u prohlížeče Safari. Jakmile Apple zveřejní seznam všech změn, aktualizujeme článek o všechny informace. Zatím nám můžete dát vědět, čeho jste si všimli, co funguje nebo s čím máte například problém.



Domů » Články » Vychází iOS 15.3, opravuje zejména chyby

reklama reklama