Samsung prodlužuje aktualizace na 5 let, ale jen u jedné kategorie mobilů

Smartphony se systémem Android je liší také modifikacemi od výrobců. Někteří se umí starat a nabízí pravidelné aktualizace, bohužel se nemohou mnohdy rovnat hlavnímu rivalovi, společnosti Apple. Ten poskytuje nadstandardní podporu. Samsung se čím dál více stará o smartphony, což dokazuje i aktuální seznam zařízení s aktualizací na Android 11. Nyní prodlužuje podporu o další rok u vybraných modelů.

5 let jako nový standard?

Na začátku tohoto roku Samsung oznámil, že u top modelů prodlužuje podporu na 4 roky u top modelů, co se týče operačního systému. Zde je nutné upozornit, že se jedná o bezpečnostní aktualizace, nikoliv o nové verze Androidu. V tomto týdnu ale došlo k poměrně tichému oznámení, že Samsung prodlužuje bezpečnostní aktualizace na 5 let.

Rozhodně se jedná o dobrou zprávu, ale běžného zákazníka se tato novinka netýká. Dobu pěti lez nabízí u modelů série Enterprise Edition, tedy zařízení pro byznys sféru. V tuto chvíli je seznam poměrně omezený a obsahuje následující zařízení:

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Samsung Galaxy XCover 5

Samsung Galaxy Tab Active 3

Samsung u těchto modelů garantuje 5 let aktualizací, přičemž po dobu čtyř let budou dostávat měsíční, v posledním roce čtvrtletní. V U smartphonu Samsung Galaxy A32 5G garantuje minimálně 4 roky aktualizací, ale je možné, že se také dočká pěti let. Sice se tato novinka týká jen zařízení Enterprise Edition, ale nedivili bychom se, kdyby nakonec podobný servis zavedl v budoucnu pro všechny zákazníky.

