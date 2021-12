To nej z uplynulého týdne #50 – nový tarif, mapy a ohebný mobil

Zdroj: Huawei

Aplikace Mapy.cz dostává nové sekce

Seznam.cz se poměrně dobře stará o svou aplikaci a službu Mapy.cz. Jde vidět, že se v poslední době zaměřuje na přidávání funkcí se zaměřením na uživatele, stejně jako Google Mapy. Dnes zde máme aktualizaci, která přímo do aplikace přidává dvě nové sekce, které se budou hodit těm nejaktivnějším uživatelům. [pokračování článku]

T-Mobile nabízí zajímavý tarif za necelých 300 Kč měsíčně

Najít v dnešní době výhodný tarif, který by obsahoval vše podstatné a zároveň by byla cena aspoň nějak adekvátní, není jednoduché. Sem tam se objeví lukrativnější nabídka od nějakého operátora. Zpravidla v období Vánoc operátoři nabízí zajímavé akce, ale letos jsme se dočkali zpravidla jen slev. O tom svědčí i aktuální nabídky od Vodafonu, O2 nebo T-Mobile. Za zmínku stojí i novinka od suboperátora SIMPLE. T-Mobile ale aktuálně nabízí poměrně výhodný tarif, tedy na poměry v Česku. [pokračování článku]

iQOO Neo 5S je novinka se zajímavou výbavou

Společnost Vivo patří mezi největší výrobce mobilů na současném trhu, přičemž má ve svém portfoliu značku iQOO. Právě v rámci ní jsme se dočkali novinky iQOO Neo 5S, která snadno zapadne do vyšší střední třídy. V minulosti bychom mohli jednoduše konstatovat, že se jedná o top model. [pokračování článku]

iQOO Neo 5 SE oficiálně, střední třída s bonusem

Značka iQOO, která spadá do portfolia firmy Vivo, představila poměrně dobře vybavený model iQOO Neo 5S. Společně s ním jsme se dočkali také modelu iQOO Neo 5 SE. I přes podobnost názvů se jedná o rozdílné modely. iQOO Neo 5 SE se řadí do střední třídy mobilů, možná do střední vyšší třídy. [pokračování článku]

OSOM OV1 má být pokračováním Essential PH-1

Před nějakou dobou vznikla společnost Essential, kterou založil Andy Rubin, otec systému Android. Bohužel jsme se dočkali jen jednoho smartphonu, který měl na tehdejší i dnešní dobu neuvěřitelně rychlé aktualizace. Někdy dokonce dostal bezpečnostní aktualizaci dříve než samotné Pixely od Googlu. Firma ale již zanikla, přičemž samotnou značku vlastní nováček na poli příslušenství, Nothing. Dnes zde máme první pohled na mobil OSOM OV1 od týmu z Essential. [pokračování článku]

Google Pixel Watch mají být představeny příští rok

Zatím to vypadá tak, že bychom se skutečně mohli dočkat hodinek Google Pixel Watch, aspoň soudě dle návalu informací. Tentokrát se podařilo objevit, že Wear OS 3 bude obsahovat u těchto novinek PIXEL_EXPERIENCE_WATCH. To by znamenalo, že některé funkce budou od Googlu zprvu dostupné jen exkluzivně pro jeho vlastní hodinky. Jednou z nich by mohl být offline režim pro asistenta. To znamená, že některé úkoly bude moci řešit bez připojení k internetu, respektive k telefonu. [pokračování článku]

Chytré hodinky TicWatch GTK byly uvedeny na čínském trhu, pochlubí se 10denní výdrží

Chytré hodinky TicWatch byly představeny pro čínský trh a mohou se pochlubit něčím, co konkurence obvykle nenabízí a tou je výdrž baterie. To vše ještě podtrhuje velmi nízká cenovka. [pokračování článku]

Huawei P50 Pocket je nový ohebný mobil

Společnost Huawei má zkušenosti s ohebnými displeji, ale dnes jsme se dočkali zcela nového zařízení nazvaného Huawei P50 Pocket. Tentokrát jsme se dočkali malého véčka s možností rozložení do plnohodnotného smartphonu. Výrobce zkusil vytvořit zařízení, které hodně cílí na ženy, aspoň ve speciální edici s designovými prvky. [pokračování článku]

Huawei Watch D jsou nové chytré hodinky se zdravotními funkcemi

Dnes společnost Huawei představila nový ohebný smartphone a kromě toho jsme se dočkali i chytrých hodinek Huawei Watch D. Už na první pohled mají robustnější konstrukci, ale při pohledu na specifikace by se dalo říci, že se jedná o osobní zdravotní měřící zařízení. Funkcí má skutečně hodně. [pokračování článku]

Android 12 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Letos jsme se dočkali poměrně zvláštního uvedení nové verze systému Android. První zamířil do AOSP, tedy pro všechny výrobce. Běžné bylo, že v daný moment jsou ihned poslány aktualizace na smartphony Google Pixel, ale museli jsme si počkat na uvedení nových modelů Pixel 6. Google tak odstartoval pomyslný závod, kdo doručí aktualizaci na Android 12 rychleji. [pokračování článku]

Motorola zveřejnila 29 telefonů, které obdrží Android 12

Nový operační systém Android 12 tu s námi už nějakou chvilku je. Někteří výrobci již představili plán aktualizací, tj. které modely novou verzi systému obdrží. Konečně se k těmto výrobcům přidává také Motorola, která přidala poměrně dlouhý seznam. [pokračování článku]

vivo Watch 2 představeny, zajmou zejména podporou eSIM a až dvoutýdenní výdrží

Čínský výrobce vivo uvedl hned několik nových produktů v čele s dvojicí nových smartphonů S12 a S12 Pro, mimo jiné jsme se ale dočkali také očekávaných vivo Watch 2. Jedná se o nástupce loňského modelu vivo Watch s jedním zásadním vylepšením. Nově zde nechybí podpora eSIM pro uskutečňování hovorů nezávisle na telefonu, výdrž je ale také stále skvělá, dle výrobce dosahuje až na 14 dní. [pokračování článku]

Vánoce 2021 u mobilních operátorů – data na vzestupu

Jako každý rok, tak i tento se mobilní operátoři pochlubili statistikami kolem mobilních sítí na Vánoce. Už několik je trendem zvětšující se objem datového provozu a ani letos tomu není jinak. [pokračování článku]

Huawei představil chytré brýle Huawei Smart Glasses s odnímatelným předním rámem a HarmonyOS

Huawei těsně před Vánoci uvedlo na své konferenci hned několik novinek, kromě smartphonu a chytrých hodinek představil ale také novou generaci chytrých brýlí s velmi výstižným názvem Huawei Smart Glasses. Narozdíl od všech předešlých brýlí tohoto výrobce ale nabízí jednu zajímavou funkci navíc – přední vyměnitelný rám. [pokračování článku]

Nové vivo S12 a S12 zaujmou selfie kamerami a rychlým nabíjením

Společnost vivo je celosvětově známá díky svým smartphonů a díky vstupu na český trh si tento výrobce buduje jméno také u nás. Vivo nyní těsně před Vánoci uvádí dvojici smartphonů, které na první pohled mezi konkurencí působí jako šedé myšky s nevzhledným notchem v displeji. Právě v notchi se ale ukrývá hlavní tahák obou novinek, vivo S12 s S12 Pro jsou totiž opatřeny selfie kamerami s vysokým rozlišením a automatickým ostřením. [pokračování článku]

Oppo oficiálně oznámilo model K9x

Čtvrtý zástupce řady K9 od společnosti Oppo má namířeno na prodejní pulty. Po modelech K9, K9 Pro, K9s přichází telefon nesoucí označení K9x. Z pohledu specifikací půjde o přírůstek do střední třídy, kde ovšem naleznete spoustu podobných zařízení. Přestože ještě neznáme prodejní cenovku, tak právě ta může rozhodnout o jeho úspěchu mezi silnou konkurencí. [pokračování článku]

