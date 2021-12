Google Pixel Watch mají být představeny příští rok [aktualizováno]

Zdroj: Jon Prosser

Aktualizováno 3. 12.

Roky se hovoří o hodinkách od Googlu a vždy před údajným představeným dojde ke zdržení, pozastavení nebo odložení uvedení. Tentokrát zde ale máme informace, že se hodinek dočkáme v roce 2022, možná někdy na jaře. Dle dostupných informací dochází k aktivnímu vývoji a dokonce k testování mezi zaměstnanci Googlu.

Zařízení má kódové označení Rohan a již nyní víme, že se nabídne bezrámečkový design. Na samotné konstrukci má pracovat Pixel tým, nikoliv lidi z FitBitu. Na druhou stranu budou hodinky vybaveny některými technologiemi z odkoupené společnosti FitBit. Aktuální verze, kterou testují zaměstnanci, se musí nabíjet každý den, ale to se může ještě změnit. Nepotěšující informací jsou proprietární řemínky. Pakliže bude mít finální verze unikátní řešení, tak asi jen tak nevyměníte řemínek za jakýkoliv a budete muset nakupovat přímo u Googlu. Cena se odhaduje mezi 300 až 400 dolary.

Původní článek 9. 4.

Google spolknul hodně společností a mezi nimi je i Fitbit, známý výrobce chytrých hodinek. Očekávali jsme, že díky tomu se v dohledné době dočkáme konečně chytrých hodinek Google Pixel Watch. Zatím se tak nestalo, ale dnes zde máme první rendery možných hodinek od Googlu.

Google dokončil akvizici společnosti Fitbit [aktualizováno]

Pixel Watch?

O hodinkách od Googlu se spekuluje už řadu let. Jednou se proslýchalo, že byl celý projekt zrušen, pak zas obnoven. Dokonce minulý rok mělo dojít k uvedení, ale nakonec z toho sešlo. Nyní přichází Jon Prosser, který už mnohokrát odhalil, co firmy chystají. Měl přístup k marketingovým materiálům, ale nemohl je sdílet, aby ochránil zdroj. Proto na jejich základě nechal vytvořit rendery, které mají odpovídat tomu, co viděl.

Hodinky nesou označení Rohan. Mají nabídnout standardní výbavu pro chytré hodinky, jako senzor srdečního tepu a NFC. Bohužel o specifikacích není nic známo, ale je zde možnost, že budou vybaveny procesorem z dílny Googlu, což možná koresponduje se spekulacemi, že Pixel 6 nabídne nový procesor od Googlu.

K představení by mělo podle současných informací dojít v říjnu, právě společně s uvedením Pixelu 6. Jak známe Google, klidně může dojít k dalšímu odkladu. Budeme si muset počkat minimálně na další úniky, případně spekulace. Snad se tentokrát skutečně dočkáme a Google ukáže, jestli dokáže nabídnout konkurenční produkt pro hodinky od Applu a Samsungu.

