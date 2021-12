Chrome 100 zapříčiní nefunkčnost některých stránek, zejména starších

Zdroj: Dotekomanie.cz

Vývojáři webových stránek se musí neustále starat o kompatibilitu napříč různými webovými prohlížeči. Ne každý uživatel totiž aktualizuje svou aplikaci, případně nemůže. I z tohoto důvodu se některé weby mohou přizpůsobit k používané verzi prohlížeče. K tomuto účelu slouží User Agent v prohlížeči, který prozrazuje, o jakou verzi se jedná. Chrome 100 ale asi nadělá problémy některým majitelům webů.

Tři cifry

User Agent obsahuje textový řetězec, který obsahuje identifikaci, jaký prohlížeč používáte. Bohužel je značné obsáhlý a je sestaven k zachování kompatibility. V tuto chvíli Chrome obsahuje poměrně dlouhý řetězec:

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/96.0.4664.110 Safari/537.36

Z celého tohoto textu si vývojáři za pomocí technik práce s řetězcem vytáhnou právě jednu sekvenci. V případě Chromu je zajímají čísla za lomítkem. Bohužel některé starší vývojářské sady identifikují jen první dvě čísla. Jednoduše se nepočítalo s tím, že by nějaký prohlížeč dosáhl jen tak na hodnotu 100.

To bude ale případ Chromu, a to poměrně brzy. Například webové stránky založené na sadě Duda budou tuto verzi považovat za Chrome 10. Většinou je ale nastaveno, že Duda podporuje jen Chrome 40 a novější. Stránky by jednoduše přestaly fungovat na takové verzi prohlížeče. Google si je vědom tohoto problémy a již má k dispozici dva plány.

Ten první řeší celou problematiku dost náročně. Google kontaktuje všechny majitele webových stránek, které budou postihnuty tímto problémem, aby si opravili systém. Je zde ale i záložní plán. Pokud Chrome 100 způsobí příliš mnoho problémů, tak se změní User Agent. Konkrétně by se místo Chrome/100.0.1234.56 uvádělo Chrome/99.100.1234.56.

Celá problematika má největší dopad na staré webové stránky. Bohužel nevíme, jak moc je tento problém rozšířený. Zde hodně záleží na majitelích webů a na jejich aktivitě.

