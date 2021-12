iQOO Neo 5 SE oficiálně, střední třída s bonusem

iQOO Neo 5 SE; Zdroj: iQOO

Značka iQOO, která spadá do portfolia firmy Vivo, představila poměrně dobře vybavený model iQOO Neo 5S. Společně s ním jsme se dočkali také modelu iQOO Neo 5 SE. I přes podobnost názvů se jedná o rozdílné modely. iQOO Neo 5 SE se řadí do střední třídy mobilů, možná do střední vyšší třídy.

iQOO Neo 5 SE

Tento nový model má ve výbavě Snapdragon 870, což je velmi slušný procesor, který dostačuje i náročným uživatelům. V tomto případě má displej 144Hz obnovovací frekvenci, ale jedná se o již o LCD panel. S tím je také spojena nižší svítivost. Nejvyšší verze má ve výbavě 12 GB operační paměti a nesmí chybět ani rychlé nabíjení. Konkrétně je zde k dispozici 55W technologie.

Zadní strana má tři foťáky, ale za zmínku stojí jen širokoúhlý a ultra širokoúhlý. Poslední má jen 2 MPx a je určen pro makro focení. Přední strana je vybavena 16MPx foťákem. iQOO Neo 5 SE se může mimo jiné pochlubit i stereo reproduktory a dokonce konektorem pro sluchátka.

iQOO Neo 5 SE se začíná prodávat za cenu 2199 juanů v případě základní verze. To je v přepočtu přibližně 7700 Kč. Dá se předpokládat, že se tento model dříve nebo později dostane do Evropy.

Specifikace

displej: 6,67 palců, 2400×1080 pixelů (Full HD+), LCD, 20:9, HDR10+, 144 Hz

procesor: Snapdragon 870

verze: 8 GB LPDDR5 RAM + 128/256 GB (UFS 3.1) 12 GBLPDDR5 RAM + 256GB (UFS 3.1)

Android 11 + OriginOS Ocean

Dual SIM (nano + nano)

foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.79 8 MPx, 120° 2 MPx, makro přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů

3.5mm audio jack, stereo, Hi-Res audio

rozměry: 164,70 × 76,68 × 8,53 mm, 189 gramů

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, USB Type-C

baterie: 4500 mAh + 55W

