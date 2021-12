Motorola zveřejnila 29 telefonů, které obdrží Android 12

Nový operační systém Android 12 tu s námi už nějakou chvilku je. Někteří výrobci již představili plán aktualizací, tj. které modely novou verzi systému obdrží. Konečně se k těmto výrobcům přidává také Motorola, která přidala poměrně dlouhý seznam.

Konkrétně se 29 telefonů značky Motorola dočká Androidu 12. Bohužel ale zatím nejsou k dispozici žádné časové rámce, ale alespoň se dozvídáme, které telefony budou brzy podporovány.

Vypadá to, že jen několik málo telefonů z roku 2020 získáte Android 12. Drtivá většina telefonů však byla vydána letos. Modely z roku 2019 pravděpodobně nový systém neobdrží.

Zdroj: gsmarena.com

