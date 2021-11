Vodafone Vánoce jsou o slevách a turbo zrychlení

Zdroj: Vodafone

Vodafone představil tarif Neomezený Super pro seniory, na což nyní navazuje vánoční kampaň a marketingová videa. Společně s tím startuje také bezplatný kurz pro seniory, který má za cíl naučit starší generaci alespoň základní funkce chytrých telefonů. Mobilní operátor si také přichystal vánoční bonusy pro zákazníky, přičemž i zde vidíme hlavní cílení na slevy, ale najde se něco pro všechny.

Slevy a turbo

Vodafone si pro letošní Vánoce nenachystal nějaké dlouhodobější zvýhodnění tarifů. Nečeká na nás neomezené FUP nebo něco podobného. I tak je zde vánoční bonus v podobě neomezeného připojení, tedy spíše rychlosti, což se týká tarifů Neomezený Basic a Neomezený Super. U nich si lze na tři libovolné dny nastavit ZRYCHLENÍ NA MAXIMUM. Vzhledem k tomu, že základní tarif má rychlost 2 Mbps, tak se jedná o milý dárek k Vánocům, ale dle tiskové zprávy tato novinka nezanikne po nějakém termínu.

Vodafone si nachystal slevu až 5000 Kč u libovolného telefonního čísla na nákup nového zařízení při kombinaci se službou. Bonus lze použít i třeba na notebook. Poslední vánoční bonus pro běžné zákazníky je možnost získání Vodafone TV na tři měsíce zdarma. Tuto službu jde pořídit i samostatně. Akce platí pro balíčky Klasik a Komfort. Zde je nutné jen hradit měsíční pronájem set-top-boxu, což vyjde na 70 Kč měsíčně.

Vodafone také myslí na firemní zákazníky, který také nabízí ZRYCHLENÍ NA MAXIMUM. Zde je ale možní využít novinku sedmkrát za měsíc (7 libovolných dnů).

Pokud se podíváme na operátora O2, který nabídl ve své podstatě jen slevy na nákup zařízení, nebo T-Mobile, který udělal to samé a něco přidal předplacenkářům, tak Vodafone nabízí ve své podstatě to samé. Jen zákazníci s neomezenými tarify i po datové stránce mohou nově těžit ze zrychlení na maximum. Nabídky jsou poměrně podobné a pokud bychom měli vybrat nejzajímavější vánoční akci, asi by se jednalo o novinku SIMPLE z dílny O2 a Tesco Mobile, kde se nabízí za 1 Kč neomezené volání, SMS a 2 GB dat.

