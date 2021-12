Vivaldi představilo první web prohlížeč pro Android Automotive

Rodící se operační systém Android Automotive je zcela samostatný systém, založený samozřejmě na Androidu. Pokud bude automobil vybavený Android Automotive, nepotřebujete nutně připojovat svůj smartphone. Jelikož je celý stále v plenkách, bylo velmi těžké spatřit první snímky chystaného rozhraní. To se nakonec povedlo.

Systém je samozřejmě velmi omezený, a to kvůli malému počtu aplikací. Až nyní získává první webový prohlížeč – a nemáme na mysli Chrome. Ode dneška je pro vozidla (konkrétně Polestar) k dispozici prohlížeč Vivaldi zaměřený na soukromí. Jedná se o první webový prohlížeč!

Vivaldi uvádí, že bezpečnost je pro společnost naprostou prioritou, což dává prostě smysl, když jde o prohlížeč pro automobil. Vyvolat prohlížeč například bude možné pouze v případě, kdy bude automobil zaparkován. Pokud začnete něco streamovat a pak budete pokračovat v jízdě, Vivaldi omezí video pouze na zvuk.

Prioritou bylo také soukromí. Když otevřete soukromou kartu, prohlížeč nebude ukládat vaše údaje o prohlížení v autě. Pokud chcete svá data přenášet mezi zařízeními, můžete tak učinit přihlášením ke svému účtu Vivaldi.

Verze pro Android Automotive je založena na mobilní verzi Vivaldi. Nečekejte klasické funkce prohlížeče, chybí například karty pro akordeon a Vivaldi deaktivovali řadu dalších funkcí. Není možné ani stahovat soubory a skenovat QR kódy.

Zdroj: engadget.com

