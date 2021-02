Zdroj: Nothing

Essential vstane z mrtvých? Novým vlastníkem značky je Nothing

Společnost Essential vstoupila na trh s jediným smartphonem, který měl své nedostatky, ale co se týče podpory, dostával aktualizace rychleji než Pixely od Googlu. Zakladatelem byl Andy Rubin, přičemž plánoval i netradiční mobil Gem a také nejrůznější chytré produkty do domácnosti. Bohužel Essential ukončil své působení a došlo ke zrušení jakékoliv podpory i pro software. Svitla naděje, že by se značka Essential mohla vrátit.

Nothing jako nový majitel

Nothing je nová společnost, která zatím nabírá investory, mezi kterými je dokonce i Alphabet, mateřská společnost Googlu. V tuto chvíli víme, že mezi prvními produkty budou sluchátka a další zařízení budou následovat. Vlastníkem a zakladatelem Nothing je Carl Pei, spoluzakladatel OnePlus.

Spoluzakladatel One Plus – Carl Pei představil projekt Nothing

Webu 9to5Google se podařilo zjistit, že došlo k převodu značky Essential právě pod nově vzniklou společnost Nothing. Součástí je veškeré duševní vlastnictví, tedy i loga a ochranné známky. Dokumenty podepsal přímo Andy Rubin a Carl Pei. Není jasné, za jakou částku došlo k převodu, nebo co je obsahem dohody.

Převod jako takový se odehrál 6. ledna tohoto roku, přičemž žádost byla podána 11. listopadu. Tedy několik měsíců před představením společnosti Nothing. Zatím je velmi těžké odhadovat, co vlastně tento převod bude znamenat. Možná se vrátí značka Essential v nějaké podobě v rámci portfolia Nothing. Případně se jednalo o strategický tah v rámci strategie.

Zdroj: 9to5google.com



