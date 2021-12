Chytré hodinky TicWatch GTK byly uvedeny na čínském trhu, pochlubí se 10denní výdrží

Zdroj: Gizmochina

Chytré hodinky TicWatch byly představeny pro čínský trh a mohou se pochlubit něčím, co konkurence obvykle nenabízí a tou je výdrž baterie. To vše ještě podtrhuje velmi nízká cenovka.

Ačkoliv bychom očekávali u levných hodinek pouze plast, TicWatch GTK nabídnou kovové tělo s kruhovou lunetou a 1,3palcovým HD barevným displejem. Displej resp. systém nabídne až 100 předvolených ciferníků. TicWatch jdou cestou minimalistického designu, který padne do oka byznysmenovi i sportovně založenému uživateli. Hodinky přichází s podporou 14 sportovních režimů a dokážou také zaznamenávat srdeční tep v reálném čase.

Díky umělé inteligenci umí hodinky analyzovat a nabídnout data a informace, díky kterým bude cvičení více efektivní. Hodinky se rovněž mohou pochlubit vodotěsností až do 5 ATM a tím budou zajímavým produktem i pro všechny milovníky vodních radovánek a sportů. Hodinky jsou vybaveny technologií Bluetooth 5.0, podporují telefonní hovory a další funkce v případě, že budou spárovány s telefonem. Tím, co je ale bude lišit od konkurence, je výdrž baterie. Výrobce tvrdí, že hodinky vydrží při běžném používání 7 až 10 dní. A cena? Aktuálně jsou na čínském trhu dostupné za zaváděcí cenu 31 dolarů. Jejich standardní cena by pak měla být 47 dolarů.

Zdroj: gizmochina.com



