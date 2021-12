Huawei P50 Pocket je nový ohebný mobil

Zdroj: Huawei

Společnost Huawei má zkušenosti s ohebnými displeji, ale dnes jsme se dočkali zcela nového zařízení nazvaného Huawei P50 Pocket. Tentokrát jsme se dočkali malého véčka s možností rozložení do plnohodnotného smartphonu. Výrobce zkusil vytvořit zařízení, které hodně cílí na ženy, aspoň ve speciální edici s designovými prvky.

Huawei P50 Pocket

V uzavřeném stavu jsou na Huawei P50 Pocket dominantní dva kruhy. Ve spodním jsou umístěny tři kamery, v horním pak malý kruhový displej. Skoro by se dalo říci, jakoby firma použila displej z hodinek a také k tomu přizpůsobila funkce. Tento malý displej také umí posloužit jako náhled pro focení, ale disponuje funkcí i plynulého používání. Pokud si spustíte mapové podklady a navigaci v nich, tak při zavření mobilu se v tomto displeji zobrazují navigační prvky. Podobné funkce jsou i pro další aplikace.

Co se týče výbavy, tak o výkon se stará procesor Snapdragon 888 bez podpory pro sítě páté generace. Všemu dodává energii 4000mAh baterie. Co se týče zavřeného stavu, je mobil vysoký jen 87,3 mm, při otevření pak 170 mm. Co se týče tloušťky, tak je 15,2 mm a při otevření jen 7,2 mm. Hlavní displej má 6,9 palců a jedná se o Full HD+ panel se 120Hz frekvencí. Menší pak nabízí 1,04 palců s rozlišením 340 x 340 pixelů.

Jednou ze zajímavostí je speciální foťák, který zaznamenává širší spektrum barem. Senzor jako takový má 32 MPx. Huawei dodal ukázky fotek z toho snímače.

Dle dostupných informací nebude Huawei P50 Pocket dostupný jen na čínském trhu. Měl by zamířit do globálního prodeje, ale kdy se tak stane, zatím nevíme. Budeme si muset počkat na další informace. Vzhledem k tomu, že novinka je vybavena nadstavbou EMUI 12 a ne HarmonyOS, tak zahájení prodeje na globálním trhu je nevyhnutelné.

Specifikace Huawei P50 Pocket

displeje: 6,9 palců, Full HD+, OLED, 120Hz 1,04 palců, OLED, 60 Hz

procesor: Snapdragon 888 4G

RAM: až 12 GB

úložiště: až 512 GB

Foťáky: zadní – 40 MPx 13 MPx, ultra širokoúhlý 32 MPx, ultra spektrální přední – 10,7 MPx

čtečka otisků prstů na straně

LTE, WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB C GPS (L1 + L5 Dual band) / AGPS / GLONASS / BeiDou (B1I + B1C + B2a Tri-band) / GALILEO (E1 + E5a Dual band) / QZSS (L1 + L5 Dual band) / NavIC

rozměry: 170 x 75,5 x 7,2 mm 87,3 x 75,5 x 15,2 mm 190 gramů

baterie: 4000 mAh + 40 W

Zdroj: Tisková konference



Domů » Články » Huawei P50 Pocket je nový ohebný mobil

reklama reklama