Zdroj: Qualcomm

To nej z uplynulého týdne #48 – Rocktab, Snapdragon 8 Gen 1, AirPower, Lipstick

Huawei FreeBuds Lipstick přichází do Česka za cenu 5 499 Kč

Společnost Huawei si nyní více zakládá na příslušenství k mobilním telefonům, zejména proto, že je zde minimum sankcí oproti mobilním telefonům. Nedávno došlo na uvedení sluchátek Huawei FreeBuds Lipstick, které mají krabičku připomínající rtěnku. Ačkoliv jsme si mysleli, že se jednalo jen o výstřelek na čínském trhu. Nakonec se ukazuje, že právě Huawei FreeBuds Lipstick jsou nově dostupná na českém trhu. [pokračování článku]

Apple vyvíjí nový „AirPower“ a bezdrátové nabíjení na kratší a delší vzdálenost

Jistě si všichni pamatujeme na neúspěšný experiment v podobě AirPower, který před pár lety sám Apple prezentoval na své konferenci v podstatě jako hotový produkt. K jeho smůle ale k oficiálnímu prodeji nikdy nedošlo, a to z důvodu nedostatečné kvality při nabíjení více zařízení najednou. To ale neznamená, že by od nápadu napájet více zařízení najednou Apple upustil, ba naopak. [pokračování článku]

MediaTek chystá Dimensity 7000 pro vyšší střední třídu

Zatím se čeká na oficiální představení dalšího procesoru Dimensity 7000 od Mediateku, ale objevují informace o výbavě. Měl by konkurovat a mírně převyšovat svým výkonem Snapdragon 870. Novinka bude obsahovat dva clustery po čtyřech jádrech, přičemž výkonnější bude mít frekvenci 2,75 GHz, druhý pak nabídne 2 GHz. Zde Mediatek nepoužije novější jádra, podle všeho se uchýlí k typům Cortex-A78 a Cortex-A55. O grafiku se má postarat Mali-G510 MC6, což je novinka od ARM z tohoto roku. První mobilní telefon s Dimensity 7000 se má objevit v prvním čtvrtletí příštího roku. [pokračování článku]

Nokia 9 PureView nedostane Android 11, firma nabízí slevu na nákup nového zařízení

Dlouho jsme sledovali postup aktualizací mobilních telefonů na Android 11. Nyní se již zaměřujeme na Android 12, kde jen zatím dva výrobci vyslali novou verzi operačního systému. Někteří uživatelé mobilních telefonů si museli dlouho počkat a některým je jasné, že již nedostanou Android 11. Bohužel se to dotýká i těch, co si pořídili mobil Nokia 9 PureView. [pokračování článku]

Snapdragon 8 Gen 1 oficiálně představen

Konec roku vždy patří představování nových procesorů nejvyšší řady pro smartphony s Androidem, zejména pak u Qualcommu. Dnes jsme se konečně dočkali představení Snapdragon 8 Gen 1, což je top model s novým názvem. Samotná změna značení byla oznámena nedávno. Tato novinka ale není automaticky tím nejlepším pro mobily s Androidem, jak tomu bylo v minulosti. Letos má svého vyzyvatele v podobě Dimensity 9000 od Mediateku. [pokračování článku]

Honor 60 a Honor 60 Pro oficiálně, na megapixelech se nešetřilo

Sotva je na našem trhu dostupný model Honor 50, tak společnost představila pro Čínu novinky Honor 60 a Honor 60 Pro. Honor je prezentuje jako své top modely, ale v oblasti specifikací se nenabízí to nejlepší na trhu. Zařadili bychom je spíše do vyšší střední třídy. Zatímco u předchozí generace bylo mezi verzemi více rozdílů, tentokrát jich tolik není. [pokračování článku]

Samsung představil Galaxy A13 5G, snaží se lákat na cenu

Samsung se snaží uspokojit zákazníky mnoha mobilními telefony s různými specifikacemi a hlavně v rozdílných cenových kategoriích. Nejlevnější mobily většinou nenabízí nějaké bonusové funkce nebo pokročilejší technologie, ale to se tak trochu mění novinkou Samsung Galaxy A13 5G. [pokračování článku]

Qualcomm uvedl také Snapdragon 8cx Gen 3 a Snapdragon 7c+ Gen 3

Qualcomm se v tomto týdnu konečně pochlubil svým nejvýkonnějším procesorem pro mobilní telefony, který přichází s novou architekturou a dalšími novinkami. Bude soupeřit s Dimensity 9000, přičemž souboj může být tentokrát velmi těsný. Dočkali jsme se také představení procesorů Snapdragon 8cx Gen 3 a Snapdragon 7c+ Gen 3, které v mobilních telefonech nenajdete. [pokračování článku]

Vivo a Android 12, zveřejněn plán aktualizací

Po vydání finální verze systému Android 12 aktivně sledujeme stav aktualizací stávajících mobilů. Zatím se do této činnosti pustily společnosti Google a Samsung. Ostatní se teprve připravují a případně zveřejňují plány, kdy se na jaký model dostane Android 12. Například jsme se dočkali plánů firem jako TCL, Samsung, Asus a několika dalších. Nyní nám poskytla informace společnost Vivo. [pokračování článku]

Google přináší bezpečnostní funkci i na starší mobily s Androidem

Před pár měsíci jsme se dozvěděli, že Google plánuje zavedení funkce automatického odmítnutí oprávnění u aplikací a her, které dlouho nepoužíváte, i na starší mobilní telefony. Nyní poskytl více informací o rozšíření funkce. Funkce bude dostupná na všech smartphonech s minimální verzí systému Android 6.0. U těchto starších modelů bude vypnutá, ale uživatel ji bude moci manuálně aktivovat. S rozšiřováním se začne již příští měsíc. [pokračování článku]

Google Pixel Watch mají být představeny příští rok

Roky se hovoří o hodinkách od Googlu a vždy před údajným představeným dojde ke zdržení, pozastavení nebo odložení uvedení. Tentokrát zde ale máme informace, že se hodinek dočkáme v roce 2022, možná někdy na jaře. Dle dostupných informací dochází k aktivnímu vývoji a dokonce k testování mezi zaměstnanci Googlu. [pokračování článku]

Hi Nova 9 5G a Hi Nova 9 Pro 5G aneb jak Huawei obešel americké sankce?

Spekulovalo se, že by společnost Huawei se pokusila vydat mobilní telefony ve spolupráci s jinou firmou, aby se podařilo obejít americké sankce, na které trpí gigant již delší dobu. Sice Huawei nic oficiálně zatím nepotvrdil nebo neuvedl, ale máme zde dva smartphony označení jako Hi Nova 9 a Hi Nova 9 Pro. Tentokrát jsou ale od firmy China Post Communications. [pokračování článku]

Apple už 15 let bojuje proti šíření AIDS s (RED) organizací

Apple oslavuje 15 let svého partnerství s (RED), tedy s organizací, která bojuje proti šíření AIDS. prostřednictvím Global Fund poskytuje přístup ke zdravotnickým službám v nejpotřebnějších komunitách v subsaharské Africe. [pokračování článku]

Google v Chrome pomůže zpřístupnit obrazový webový obsah pro zrakově postižené v 10 nových jazycích

Obrázky a fotografie jsou nedílnou součástí každé webové stránky, článků a dalšího webového obsahu. Jsou způsobem, jak oživit a doplnit textový obsah, který se na webu nachází. Bez obrázků a fotografií by byly webové stránky nudné a nezáživné. [pokračování článku]

Qualcomm představil herní konzoli Snapdragon G3x Handheld Developer Kit

Qualcomm na svém včerejším technologickém summitu nepředstavil pouze horkou novinku v podobě nového výkonného čipu Snapdragon 8 Gen 1, ale představil také herní konzoli Snapdragon G3x Handheld Developer Kit, která byla vyvinuta ve spolupráci s výrobcem mobilních telefonů Razer. [pokračování článku]

CoolPad představil telefon Cool 20 Pro, přichází se 120Hz displejem a procesorem Dimensity 900

Společnost CoolPad představila nový smartphone pro čínský trh. Jedná se o model Cool 20 Pro, pohání jej čipová sada Dimensity 900 a telefon rovněž obdržel displej s obnovovací frekvencí 120 Hz. [pokračování článku]

Společnost WEROCK aktualizuje řadu plně odolných tabletů Rocktab Ultra

Tablety RockTab se vyznačují svou špičkovou odolností, které jsou určené především pro profesionální použití, ale zaujmou i outdoorové nadšence. Společnost WEROCK aktualizuje své odolné tablety Rocktab U212 a Rocktab U214. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #47 – nové názvy, malware a mobil s 18 GB RAM



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #48 – Rocktab, Snapdragon 8 Gen 1, AirPower, Lipstick

reklama reklama