Apple už 15 let bojuje proti šíření AIDS s (RED) organizací

Apple oslavuje 15 let svého partnerství s (RED), tedy s organizací, která bojuje proti šíření AIDS. prostřednictvím Global Fund poskytuje přístup ke zdravotnickým službám v nejpotřebnějších komunitách v subsaharské Africe.

Apple v rámci World AIDS Day nabízí zákazníkům nové způsoby, jak přispět v boji proti šíření AIDS. Stejně jako v loňském roce shromažďuje finanční prostředky a posílá je do organizace (RED). Je skvělé, že už od roku 2006 pomohli zákazníci Applu přispět téměř 270 mil. dolarů na financování prevence, testování a poradenských služeb pro lidi postižené HIV/AIDS. Sám Apple umožnil podpořit více než 11 mil. lidé, poskytl více než 192 mil. HIV testů a umožnil 13,8 mil. lidem přístup k život zachraňující antiretrovirové léčbě. Jen minulý rok podpora pomohla zabránit více než 145 000 HIV pozitivních matek v přenosu viru na jejich děti.

Aby Apple pomohl podpořit konec HIV, AIDS a COVID-19, nabízí o letošních svátcích řadu nových (PRODUCT)RED zařízení a příslušenství, které zahrnují:

