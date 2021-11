To nej z uplynulého týdne #47 – nové názvy, malware a mobil s 18 GB RAM

Reno 7 Pro; Zdroj: Oppo

Oppo představilo novou sérii Reno 7

Společnost Oppo se poměrně nedávno rozrostla, když pod svá křídla převzala sesterskou firmu OnePlus. Dbá ale také na své portfolio mobilů, které se rozšiřuje o sérii Reno 7. Konkrétně jde o modely Reno 7 SE, Reno 7 a Reno 7 Pro. Všechny podporují sítě páté generace a sdílí některé specifikace. [pokračování článku]

MediaTek chystá Dimensity 7000 pro vyšší střední třídu

Teprve před pár dny společnost MediaTek představila svůj vlajkový procesor Dimensity 9000. Poměrně rychle přišly první spekulace o předpokládané nabídce pro vyšší střední třídu pro příští rok. [pokračování článku]

Android 12 má nepříjemný problém při automatické změně tapety

Android 12 má poměrně nepříjemnou chybu s automatickou změnou tapet, která mění nastavení systému, tedy konkrétně barvy. Nyní se dozvídáme, že oprava bude k dispozici až v Androidu 12L, což bude budoucí Android 12.1. Je tak možné, že někteří uživatelé budou muset strpět tuto chybu po delší časové období. [pokračování článku]

Procesory Snapdragon dostanou nové názvy

Jakmile společnost používá jednodušší značení pomocí čísel, kdy každá nová generace dostane vyšší označení, tak je jasné, že jednou dojde číselná řada a musí dojít ke změně. Některé firmy přejdou z tří číslic na čtyři, jak to můžeme vidět například u procesorů Exynos od Samsungu, jindy se dočkáme kompletně nového názvu. Qualcomm zvolí cestu mezi těmito možnostmi. [pokračování článku]

WhatsApp zavádí další dvě novinky pro lepší zabezpečení

WhatsApp v poslední době chrlí jednu novinku za druhou. Ačkoliv se nejedná vždy o zásadní změny, většina nových funkcí více či méně přispívají k neustálému vylepšování uživatelského zážitku a zvyšování zabezpečení celé služby. [pokračování článku]

E-mailová ochrana na Apple Watch pravděpodobně nefunguje stejně jako na iPhonu

Společnost Apple s příchodem iOS 15 přidala do aplikace Mail jednu z novinek. Tou je ochrana e-mailových zpráv a funguje tak, že skrývá naši IP adresu před zneužitím a sledováním. [pokračování článku]

Společnost DuckDuckGo spouští beta verzi aplikace pro sledování a blokování nežádoucích trackerů

DuckDuckGo je známý alternativní prohlížeč a vyhledávač, který se zaměřuje na ochranu soukromí. Nyní společnost přichází s novou aplikací App Tracking Protection pro Android, která se má primárně zaměřit na detekci trackerů třetích stran. [pokračování článku]

Novinka Motorola Moto G200 má nastavenou cenu na 10 999 Kč

Společnost Motorola nám potvrdila příchod novinky Moto G200 na český trh. Mobil bude v českých obchodech k dispozici od začátku prosince za cenu 10 999 Kč. Bohužel zatím nevíme, v jakých barvách bude na pultech českých obchodů a jestli se u nás objeví i vybavenější verze s dvojnásobným úložištěm. [pokračování článku]

Na jaře 2022 vyjde hra o nacistické represi studentů v roce 1939 a jejich deportaci do koncentračního tábora

Pražské studio Charles Games ve spolupráci s organizací Živá paměť, společností věnující se péči o oběti totalitních režimů a uchovávání jejich vzpomínek, připravují novou mobilní hru Train to Sachsenhausen (Vlak do Sachsenhausenu). Hra přibližuje události spojené s uzavřením vysokých škol 17. listopadu 1939, popravami českých vysokoškolských studentů a jejich vězněním v koncentračním táboře Sachsenhausen. Na jaře roku 2022 bude hra zdarma dostupná pro následující platformy dle slov vývojářů: PC, MAC a iOS. O Androidu zmínka bohužel chybí. [pokračování článku]

Wear OS si vylepšil tržní podíl díky úspěšnému prodeji hodinek Galaxy Watch 4

Systém Weare OS, který je součástí chytrých hodinek nejen od společnosti Google se již delší čas potýkal se stagnací. Na trhu je poměrně mnoho konkurenčních zařízení, která mnohdy přinesla přívětivější prostředí a lepší funkce. Nyní se Weare OS pomalu zvedá, a to díky úspěšným prodejům hodinek Galaxy Watch 4 od Samsungu. [pokračování článku]

Huawei AppGallery není výjimkou, aplikace obsahovaly malware

Hackeři se většinou soustřeďují na takové cíle, kde je potenciál zasáhnout velké množství cílů. Obchod s aplikacemi AppGallery od Huawei asi již začíná být zajímavým prostředím i pro útočníky. Byl totiž objeven malware u mnoha aplikací. Společnost již zareagovala na danou hrozbu, ale dá se předpokládat, že se nebude jednat o jediný větší případ. [pokračování článku]

Mobily s procesory Mediatek obsahují zranitelnost, oprava je v říjnové aktualizaci

Hackeři se vždy snaží najít nějakou zranitelnost v aplikacích a systémech, přičemž se zaměřují i na firmwary společností, jestli se neobjeví nějaká chyba, kterou lze zneužit. V tuto chvíli se dozvídáme o problému u procesorů Mediatek. Ten umožňoval využít mobil jako odposlouchávací zařízení. [pokračování článku]

Novinka ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition vyniká nad ostatními

Společnosti se snaží zaujmout nejrůznějšími specifikacemi, přičemž někdy je cílem nabídnout co nejvyšší hodnotu u nějakého parametru, byť to není úplně potřeba. To je případ i novinky ZTE Axon 30 Ultra Aerospace Edition. Pod honosným názvem se skrývá ve své podstatě mobil uvedený před několika měsíci, jen dostal ještě lepší specifikace. [pokračování článku]

ZTE Voyage 20 Pro 5G chce zaujmout své místo ve střední třídě

ZTE dnes představilo první mobil na světě s 18 GB operační paměti, přičemž mobil disponuje i úložištěm o velikosti 1 TB. Současně s tímto modelem jsme se dočkali i zástupce střední třídy. ZTE Voyage 20 Pro 5G má na společnost trochu netradiční název, přičemž odhadujeme, že globální model bude mít trochu jiný. [pokračování článku]

Spotify ruší Car View podobu aplikace

Společnosti se snaží starat o své služby a aplikace, což někdy vyžaduje, aby došlo na odebrání nepotřebných věcí, nebo těch, které neuspěly. Spotify sem tam dělá změny ve své aplikaci, ale tentokrát se zvedla vlna negativních reakcí na poslední novinku. [pokračování článku]

Aplikace Firefox Lockwise pro správu hesel končí, oznámila Mozilla

Mozilla oznamuje, že její aplikace pro správu hesel v prohlížeči končí. Ukončení aplikace je plánováno k datu 13. prosince. Aplikace jsou dostupné jak pro Android, tak i iOS. [pokračování článku]

Facebook Protect je dostupný už i v Česku

Pokud jde o bezpečnost na internetu, nikdy byste ji neměli podceňovat. Silné heslo je dnes již základem, ale ne každý si uvědomí, že by měl pro každý svůj účet používat rozdílné heslo. Navíc je vždy vhodnější, abyste si aktivovali dvoufázové (dvoufaktorové) přihlášení, pokud je podporováno. Není od věci používat správce hesel, který může velmi napomoci. Společnost Meta po mnoha problémech se zabezpečením a případným sběrem soukromých dat se snaží dělat kroky k vylepšení bezpečnosti svých uživatelů. Jednou takovou službou, která má pomoci, je Facebook Protect. [pokračování článku]

