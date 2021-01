Qualcomm představil Snapdragon 870

Zdroj: droid-life.com

Společnost Qualcomm naposledy představila nový procesor série 400, který prvně přichází s přímou podporou mobilních sítí páté generace. Skoro by se dalo říci, že na nějakou novinku si počkáme minimálně pár měsíců, ale firma dnes uvedla nový procesor Snapdragon 870.

Snapdragon 870

Ty nejvybavenější smartphony tohoto roku se budou jednoznačně chlubit Snapdragonem 888, přičemž se očekává, že za několik měsíců bude uvedena vylepšená verze. Nikdo ale neočekával, že bychom se dočkali modelu 870. Než se budete poohlížet po mobilu s touto novinkou, tak je nutné upozornit, že se vlastně nejedná o zcela nový SoC.

Při porovnání se specifikacemi jiných modelů série 800, tak se vlastně jedná o upravenou verzi Snapdragonu 865 Plus. Ten se pochlubil vyšší taktovací frekvencí, a tentokrát tomu není jinak. Snapdragon 870 by klidně mohl nést označení Snapdragon 865 Super Plus. Ve specifikacích není vidět dramatický posun, ani v použitých jádrech nebo grafickém čipu. Snapdragon 870 jen nabízí o 100 MHz více na hlavním výkonnostním jádru, tedy 3,2 GHz. Frekvence ostatních jader jsou nepozměněné.

Qualcom zřejmě vymáčkl maximum z původního modelu 865 Plus a nyní zamíří v trochu novějším kabátu mezi uživatele. Dle dostupných informací se Snapdragon 870 poprvé objeví u mobilů od značek Motorola a OnePlus. S největší pravděpodobností bude použit u OnePlus 9 Lite.

Zdroje: androidauthority.com, droid-life.com

reklama reklama