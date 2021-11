Nokia 9 PureView nedostane Android 11, firma nabízí slevu na nákup nového zařízení

Dlouho jsme sledovali postup aktualizací mobilních telefonů na Android 11. Nyní se již zaměřujeme na Android 12, kde jen zatím dva výrobci vyslali novou verzi operačního systému. Někteří uživatelé mobilních telefonů si museli dlouho počkat a některým je jasné, že již nedostanou Android 11. Bohužel se to dotýká i těch, co si pořídili mobil Nokia 9 PureView.

Společnost HMD Global, která stojí za výrobou mobilů Nokia, se soustřeďuje na dlouhou podporu svých zařízení. Takovou ukázku prodloužení podpory je například odolná novinka Nokia XR20 (recenze), kde je podpora 4 roky. Bohužel zde máme smutnou zprávu pro majitele smartphonu Nokia 9 PureView. Tento model byl vydán v roce 2019 a měl se dočkat aktualizace na Android 11, ale nestane se tak.

Mnohdy společnosti ani nevydají tiskovou zprávu, která by informovala majitele o nedostupnosti aktualizace. HMD ale jde jinou cestou. Vzhledem k tomu, že se jednalo o top model, tak asi bylo potřeba se k celé situaci vyjádřit. Tento smartphone je vybaven pěticí foťáků, přičemž všechny mají 12 MPx. Jak se ukázalo, dodavatel klíčových součástek pro tuto část nedokázal dodat patřičné ovladače, takže se nemohlo pokračovat v modifikaci Androidu 11. I po delší době hledání řešení se dospělo k rozhodnutí, že Nokia 9 PureView nedostane aktualizaci na Android 11.

Posláním značky Nokia je nabízet telefony, které budou opravdu dobré a ulehčí vám každý den. A jsme na to hrdí. I proto jsme museli udělat těžké rozhodnutí – neumožnit na telefonu Nokia 9 PureView upgrade na Android 11. Nekompatibilita fotoaparátu s tímto softwarem by natolik zhoršila uživatelský dojem, že to odporuje našim vysokým standardům.