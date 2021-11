Zdroj: 9to5Mac

Jistě si všichni pamatujeme na neúspěšný experiment v podobě AirPower, který před pár lety sám Apple prezentoval na své konferenci v podstatě jako hotový produkt. K jeho smůle ale k oficiálnímu prodeji nikdy nedošlo, a to z důvodu nedostatečné kvality při nabíjení více zařízení najednou. To ale neznamená, že by od nápadu napájet více zařízení najednou Apple upustil, ba naopak.

Apple má ve vývoji hned dvě technologie

Vyšlo najevo, že společnost vyvíjí nabíječku pro více zařízení a také bezdrátovou technologii, která by umožnila dobíjet zařízení na krátkou i delší vzdálenost (výhled do budoucnosti). V podstatě Apple vidí budoucnost tak, že se všechna hlavní zařízení mohou navzájem nabíjet.

Není to poprvé, co se taková informace ohledně vývoje v Applu objevila. V červnu podobná publikace informovala o indukční nabíjecí podložce pro více zařízení, které by fungovalo v podobném duchu jako AirPower.

Apple kromě nabíječky pro více zařízení buduje i technologii, která by umožňovala dobíjet zařízení bezdrátově na kratší i delší vzdálenost. Zahraniční média mimo jiné uvádí, že hlavním cílem pro Apple je do budoucna vytvořit takový ekosystém, který by umožnil vzájemné nabíjení hlavních produktů. Například by iPhone mohl nabíjet AirPods nebo Apple Watch.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů » Články » Apple vyvíjí nový „AirPower“ a bezdrátové nabíjení na kratší a delší vzdálenost

reklama reklama