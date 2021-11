Dimensity 9000 oficiálně, nechť konkurence jde stranou?

Dimensity 9000; Zdroj: Mediatek

Nějakou dobu se spekulovalo o přípravách top procesoru od Mediateku, přičemž se spekulovalo, že ponese označení Dimensity 2000. Dnes ale společnost představila novinku s názvem Dimensity 9000. Rozhodně se nejedná o nějaké ořezávátko a dle specifikací můžeme odhadnout, že Qualcomm to nebude mít nějak moc jednoduché. Možná si na nějaký čas vyzkouší hrát druhé housle.

Dimensity 9000

Mediatek se u nového procesoru Dimensity 9000 chlubí několika prvenstvími. V první řadě se jedná o procesor postavený na architektuře ARMv9, která byla představena teprve letos. Mediatek použil pro výrobu 4nm technologii od TSMC a jsou podporovány operační paměti LPDDR5x.

Co se týče hlavních výpočetních jader, tak se nabízí sestava 1+3+4. Hlavní jádro je typu Cortex X2 s frekvencí až 3,05 GHz. Tři výkonnostní jádra jsou Cortex A710 a poslední čtyři pak Cortex A510. O grafiku se stará Mali-G710MP10. Mediatek se dále chlubí, že Cortex X2 nabízí o 35 % více výkonu než jiné top modely a je o 37 % efektivnější. V případě grafiky se nabízí o 35 % více výkonu a efektivita je zde o 60 % lepší. Dále společnost uvedla o kolik procent je na tom Dimensity 9000 lépe v nejrůznějších benchmarcích, ale porovnání není nějak exaktní.

Firma neuvedla přesně, s čím je procesor porovnáván. Ostatně nejde jen o benchmarky, hlavní bude využitelnost při běžném používání. Na druhou stranu přikládáme jeden graf, kde je vidět, že v rámci GeekBench by se měl procesor rovnat Apple A15. Mediatek ale také dodává, že Dimensity 9000 je na tom lépe i v rámci spotřeby. Například u přehrávání videí spotřebuje o 65 % méně energie než konkurence, u hraní her o 25 % méně a během nepoužívání mobilu spotřeba klesla o 40 %.

Zapracovalo se i na dalších součástek procesoru. Například integrované ISP si poradí až s 320MPx foťákem a zvládne sestavu 32+32+32 MPx. Také je podporováno video s rozlišením 8K a kodekem AV1. Co se týče displejů, výrobci mohou použít u mobilu s tímto procesorem 2K panel se 144 Hz, případně Full HD se 180 Hz. Dále jsme se dočkali vylepšení u zpracování AI.

Konektivita nezůstala nepovšimnuta. Dimensity 9000 podporuje WiFi 6E (2×2), Bluetooth 5.3 a všechny poziční systémy i v duálním režimu. Integrovaný modem 5G dosahuje při stahování na rychlost 7 Gbps.

Mediatek nabírá značný náskok, HiSilicon významně oslabuje

Samozřejmě mohou být specifikace Dimensity 9000 úžasné, ale bude záležet, jak novinku využijí samotní výrobci. Už nyní bychom si odvážili tvrdit, že pokus si koupíte mobil s Dimensity 9000, nebudete si stěžovat na výkon. Rozhodně to nebude mít jednoduché Qualcomm, jako úhlavní konkurent, ale bude se muset snažit i Samsung. Mediatek dnešním dnem vkročil do nejvyšší ligy a zřejmě zde zůstane nějakou dobu. Ostatně už nyní je hlavním výrobcem procesorů pro mobily a s touto novinkou si své postavení upevní. Teď by se ale měla firma postarat, aby lépe podporovala své procesory, co se týče urychlení aktualizací Androidů. Nyní si musíme počkat na odpověď ze stran společností Samsung a Qualcomm.

Mobily s Mediatek procesory dostávají pomaleji aktualizace kvůli kapacitě firmy

