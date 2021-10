Asus zveřejnil plán aktualizací na Android 12

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google letos změnil strategii, co se týče představení nové verze systému. Zpravidla se prvně dočkaly modely Pixel a současně s tím došlo na uvedení do AOSP, aby ostatní výrobci mohli začít připravovat stabilní aktualizaci. Tentokrát prvně uvedl do AOSP a Pixely si musely počkat. V tuto chvíli mají stabilní Android 12 k dispozici jen Google Pixely, přičemž ostatní výrobci by měli začít již letos. Asus se zatím pochlubil svým plánem uvedení nové verze systému.

JiĹľ v prosinci

Asus již nevyrábí tolik modelů smartphonů, jako tomu bylo v minulých letech. Soustřeďuje se jen na top modely a herní mobily. Jeho oficiální plán, který zveřejnil, uvádí, že se první dočkají smartphony Asus ZenFone 8 (recenze) a Asus Zenfone 8 Flip. Konkrétně začnou aktualizace již v prosinci tohoto roku. Očekáváme, že nedojde k vydání najednou pro všechny uživatele ve všech zemích. Zřejmě bude novinka uvolněna ve vlnách.

Během prvního pololetí příštího roku se má dočkat model Asus ZenFone 7. Bohužel více informací není k dispozici, ale asi se dá odhadovat, že starší modely ZenFone nedostanou Android 12. Dále zde máme sérii ROG Phone, což jsou herní smartphony společnosti Asus.

Na ty se dostane až v prvním čtvrtletí příštího roku. Konkrétně modely Asus ROG Phone 5 a Asus ROG Phone 5s budou první, Asus ROG Phone 3 bude mít k dispozici Android 12 někdy v první polovině roku 2022. Asus více informací neposkytl, ale je možné, že dojde ještě k nějakým změnám.

